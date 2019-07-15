Direnişin, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası hiç solmayacak...

Bütün karşı çabalara rağmen, milletin 15 Temmuz hatırası hep diri kalacak...

FETÖ'cü alçak darbe ve işgal girişimi asla unutulmayacak...

Ama olur ya!..

Aradan geçen üç yıl içinde hafızanız bulanmış olabilir...

Ya da belki o geceyi evinizde tedirginlik içinde geçirmiş ve zaten olup bitenlere uzak kalmışsınızdır.

Veya 15 Temmuz ya da FETÖ lafı edilince gizliden gizliye rahatsızlık çeken siyasetçiler ve medyacılar zihninizi karıştırmış olabilir.

Oysa gerçek çok yalın...

Ben de gayet yalın bir öneride bulunacağım...

Mesela bugün çoluk çocuk toplaşın...

Abuk sabuk laflar eden, inkâr eden yakınlarınızı çağırın...

Özellikle gençlere sesleniyorum...

Açın Youtube'daki 15 ve 16 Temmuz görüntülerini, izleyin...

Öyle yorumları falan değil...

Ham görüntüleri kastediyorum.

Orada lafı dolandırmayan ve en kötü niyetli izleyiciyi bile mahcup edecek kadar sarsıcı sayısız görüntü var.

"Geçmiş zaman" deyip geri durmayın, tembellik yapmayın!..

Cep telefonlarıyla çekilmiş veya kurumların güvenlik kameralarından elde edilmiş o görüntüleri izleyin.

Sıradan insanların nasıl bir isyan öfkesi ve hakikat ruhuyla tankların üzerine yürüdüklerini görün...

İman dolu göğüslerini kurşunlara siper edişlerini izleyin...

Ve sorun kendinize...

Bu insanları hiç hesap kitap yapmadan iblise karşı direnmeye iten neydi?

Sonra o gece ve ardından sokaklara çıkıp nöbet tutanların ellerindeki pankartlara yazdıklarına bakın...

"Ev kira ama vatan bizim" pankartına mesela...

O zaman baştan başlayacaksınız anlamaya...

O zaman bazı siyasilerin toplumun gözlerine çekmeye çalıştığı "unutkanlık" perdesini bir çırpıda indireceksiniz...

Ve şunu da düşünün...

Darbecilerin dış desteği tamdı...

Medyaları vardı, bin bir türlü hileleri ve orduları vardı.

Zalimdiler.

Ama yenildiler.

Bir kere zamanın ibresi halkın ve hakikatin eline geçti...

Eski, eskide kaldı.

O yüzden kimsenin şüphesi olmasın...

Hep yenilecekler.