Görüyoruz işte...

Memleketi her şart ve ahval içinde savunmaya sazlar çalıp türküler söylemek yetmezmiş...

"Seher yeli"ni bilmek, durduğun yeri sevmek değilmiş, leylim ley...

Memleket neymiş?

Elbette folklorundan ibaret değilmiş...

Ve elbette "Kahrolsun emperyalizm" sloganları atarak antiemperyalist olunmuyormuş...

Yani yüreğini kaptırmışsan bir kere allı pullu yabancı pohpohlanmalara...

Kendini kime sorsan fark etmez, leylim ley...

***

***

işte böyle yukarıda tasvir ettiğim biçimde çürüdü, çürütüldü içten içe...Sazlarının üzerine ayın şavkı vurunca,olduklarını sananlar, ezan okununca öfkeye kapılan, sala okununcaçevrildiler.Cihangir'in ağızlarına sakız edilen türkülerden "" çıkmazdı, çıkmadı.Şimdilerde Nişantaşı'yla el ele tutuşan muhafazakarlığın da nasıl liberalleştiğini ve memleketi yerine (ne idüğü belirsiz) "tercih etmeye başladığını izliyoruz.İnsan, içi dışı nefret ve umutsuzlukla kaplanmışsa...Kırgınlıklarını kendine bayrak yaparak ilerliyor ama hiç durupNasıl sever memleketini?Sevmiyor, sevemiyorlar işte!Hatta şimdilerde moda olanyalanına da dikkatle bakın, göreceksiniz ki,in hoyrat karanlığını örtemiyor.Oysa halk ne güzel ve nasıl sakin biçimde biliyor ve talip olana öğretiyor: Memleket sevgisi, burada geçen hayatın çilesini de sevincini kucaklayan;sevgidir. Canı pahasına savunması bundandır.