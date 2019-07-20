Eskidendi, çok eskiden... Yaşlanmak ve olgunlaşmak aynı yol, aynı yokuştu.

En azından beklenti oydu... Modernleşme "mana"yı çekip aldı yaşlanmaktan.

Tecrübeyi hırpaladı.

Zayıflayan gövdeyi aşağıladı.

O yüzden artık her yaş ve başta huysuz ergenler gibiyiz.

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