Açın Google'ı ve dalgasına sorun...

Üniversiteler öğrencilerine ne kazandırıyor, ne veriyor, nasıl öğretiyor falan diye...

Karşınıza ilk önce sayfalar dolusu burs haberleri çıkıyor.

Şu üniversite şu kadar burs veriyor, vd.

Acımasız Google gerçekçiliği böyle bir şey işte!

Sonra da staj imkanları ve iş bulma fırsatları sıralanıyor.

Tabii kimse "o iş"in öğrencide olmadığını, "o iş"leri elinde tutan üniversitelerin sayısının da bir elin parmaklarını geçmediğini açıkça söylemiyor.

***

Ne zaman üniversite tercihleri belirlenmeye başlasa, bu köşede gençleri uyarıyorum...

Üniversiteleri "iş bulma kurumu" veya "istihdam kapısı" gibi gösteren her yaklaşım ve tavsiye yanıltıcıdır.

Hayalsiz yol yürünmez.

Fakat sadece hayalle de ilerlenmez.

Yolda karşılaştığımda "Haşmet abisi oğlum iletişim fakültesini kazandı, iyi değil mi?" diye soran anneye gerçeği söyleyemiyorum.

Öyle güzel ve hakiki bir sevinci var ki...

Fakat hiç değilse gençler gerçeği bilip geleceğe ona göre hazırlanmalılar: O delikanlı dört yıl sonra çoğu geçici işlerde oyalanan on binlerce iletişim mezunundan sadece biri olarak hayata atılacak.

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Neden popüler kültürün ve gelmiş geçmiş bütün resmi söylemlerin dışına çıkamıyoruz?

Neden üniversite okumakla ilgili ciddi bir hesaplaşmaya giremiyoruz?

Sürekli üniversite eğitiminin kalitesi üzerine odaklanıyoruz.

Oysa daha da önemli fakat yüzleşmeye cesaret edemediğimiz sorun şudur: Herkesi üniversite okumaya mecbur bırakan bir toplum olduk.

Gençlerde hem okula girerken hem de mezuniyet sonrasında muazzam bir hayal kırıklığına yol açan bir nokta bu.

Üstelik üniversiteleri de içerden çürütüp "yüksek liseler" haline sokuyor.

***

En iyisi yazımı geleneksel tavsiyemi ekleyerek kapatayım...

Gençler...

O çok kaliteli ve etiketi bile "satan" üniversitelerden birini kazanmadıysanız...

Şu üniversite mi, bu bölüm mü diye kafa patlatmayın!

Hocalara bakın...

Bazen değerli tek bir hocayı tanıyıp dersini almak her şeyi değiştirir ve anlam katar.

Bir de seçeceğiniz üniversitenin çayına kahvesine, sosyal faaliyet kulüplerine falan bakın!

Nihayetinde öğrenim hayatınıza esas damgasını vuracak şey budur.

Ciddiyim...