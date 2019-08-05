En temel tabiat ve çevre meselelerini sosyal medyada "işaretleşme/işveleşme" konusu haline getirmenizden...

Yalandan duygusallıklarınızdan...

Her çamurda boncuk bulmanızdan...

Pireyi deve yapmalarınızdan...

Uzaktan atıp tutmalarınızdan...

Bir yerlerden işaret çakılınca o üstüne titrediğiniz "bireysellik"lerinizi terk edip sürüleşivermenizi seyretmekten fenalık geldi.

Yetti artık!

Hiçbir hassasiyetiniz beni ve benim gibileri etkilemiyor.

Aynı konulara dertlendiğimiz zaman bile aynı şekilde üzülmeyeceğiz, olay bu!

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Sosyal medyada şimdi çevreci havası satan çoğunluktan daha iyi tanıyorumCiğerini biliyorum, kendi ciğerim gibi...Kaz dağlarına fenalık yapıldığında elbette canım yanıyor, yanmaz mı?Fakat bu bölgeye kırk kilometre uzaklıktaki bir maden için gösterdiğiniz tepkinin yüzde birini doğrudangöstermediniz be kardeşim!Neden?Çünkü oralardasınız.Çünkü oralarda üç kuşaktır keyif yapıyorsunuz.Çünkü "Doğru, binlerce ağaç kesilmiş...Eh, fotoğraflarını görünce insan elbette kötü oluyor.Ağaç, ağaç diye ortalığı yıktıktan hemen sonra birbirinize "" diye mesaj gönderen siz değil miydiniz?Söyleyin bana...Sizin bu konulardakiBir de milliyetçilik yalanınız var ki, evlere şenlik...?" diye soruyorhanımefendiler, beyefendiler...Bunların birkaçını tanıyorum.Daha iki hafta önce S-400'lere karşı çıkan, "ne ihtiyacımız var, ABD'yle kapışmak ne kadar gereksiz" diyorlardı.Sadece Kanadalı şirkete sallamayın!de oralarda toprağınaltını üstüne getiriyorlar.Biraz araştırsanız, öğrenirsiniz.Var mı onlara da lafınız! Yok!Eh tabii...Beykoz ormanlarına konaklarını kondurmuş sevdiğiniz gazeteciler kızar size...Vekaşlarınıçatar...Buna dayanamazsınız.O zaman siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza!