Sahilin çakıl taşlarıyla bezeli olduğu her yerde denize doğru alabildiğine uzanan iskeleler var artık... Konforun gücüne direnip tabiatı olduğu gibi tecrübe etmek zor geliyor. Ayakları sıkıntı çekmesin diye bir koşu iskelenin ucundan denize girenleri bir yana bırakıyorum, çakıllı sahillerde suyun berrak görüntüsünden hoşlananlar da azalıyor. İşin ilginci, yeni kuşaklar kumsallara da burun kıvırır oldular. Deterjan beyazlığı zihinlere öyle yerleşmiş ki, kahverengi kumsalda ayağı kirleniyormuş gibi dolaşan gençler gördüm. Bazı otellerin her yaz başında plajlarına "Maldiv kumu" denen beyaz kumlardan dökmeleri boşuna değil. Sahilin de "pürüzsüz bir cilt" veya "hasarsız bir cep telefonu yüzeyi" gibi olmasını istemek...***
Türkiye
"Çağın alameti" diyor ya hani, Byung Chul-Han, öyle bir şey.
'deki lüks bir otelin yöneticisi plaja döktürdüğü "quartz" özellikli beyaz kumu şöyle anlatıyor: "Bu özelliğe sahip kum vücuda yapışmıyor ve ayakları yakmıyor
!" Konfor arayışı böyledir. Gerçeğin sevinçleri yerine yapay rahatlıklar durmaksızın yayılır, genişler, büyür ve hep daha fazlasını
ister.
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Maldivler kumu deyince... Kızmayın ama haberleri okurken gülmem geliyor. Hangi haberleri mi? Salda gölü
haberlerini. Her haber metninde mutlaka
şu ifade geçiyor: "Türkiye'nin Maldivleri."
Niye yahu?.. Koca bir
ülkeden sadece bir avuç balayı tatilcisi
veya konfor düşkününün gördüğü
(ve tatsız tecrübelerini itiraf etmeyip
"cennet" klişesini sürdürdüğü) Hint
Okyanusu'ndaki adalara atıf yapmadan Salda
gölünün değerini anlatamıyor
muyuz?.. Popüler kültürün gücüne bak sen!
Sodalı göllerin özelliklerini
çoktan unutmuşuz aklımız mercan adalarında...
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Sardunya kokulu bir çiçek!
Baharat diyarlarını, kıraç arazileri, rüzgârlı bayırları çağrıştıran bir kokusu var. Hele sıcak öğleden sonraları onlara yaklaşırsanız, burnunuza çarpacak öyle hoş olacaktır ki! Ama sanırım bunu sadece onları sevip sulayanlar biliyor.
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Instagram
'da şu sıralar takip etmeyi sevdiğim hesaplar ise İtalya'nın güneyi Puglia
'dan... Hayır! Seyahat hesapları falan yapmıyorum. İlgisi yok. Ama asma çardaklar ve taşlarla yaz öğlelerinin aşkına kayıtsız kalmak imkânsız...