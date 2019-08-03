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HAŞMET BABAOĞLU
03 Ağustos 2019, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Zaman gelip geçerken: Konfora yenilmek!

Sahilin çakıl taşlarıyla bezeli olduğu her yerde denize doğru alabildiğine uzanan iskeleler var artık... Konforun gücüne direnip tabiatı olduğu gibi tecrübe etmek zor geliyor. Ayakları sıkıntı çekmesin diye bir koşu iskelenin ucundan denize girenleri bir yana bırakıyorum, çakıllı sahillerde suyun berrak görüntüsünden hoşlananlar da azalıyor. İşin ilginci, yeni kuşaklar kumsallara da burun kıvırır oldular. Deterjan beyazlığı zihinlere öyle yerleşmiş ki, kahverengi kumsalda ayağı kirleniyormuş gibi dolaşan gençler gördüm. Bazı otellerin her yaz başında plajlarına "Maldiv kumu" denen beyaz kumlardan dökmeleri boşuna değil. Sahilin de "pürüzsüz bir cilt" veya "hasarsız bir cep telefonu yüzeyi" gibi olmasını istemek...
"Çağın alameti" diyor ya hani, Byung Chul-Han, öyle bir şey.

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'deki lüks bir otelin yöneticisi plaja döktürdüğü "quartz" özellikli beyaz kumu şöyle anlatıyor: "Bu özelliğe sahip kum vücuda yapışmıyor ve ayakları yakmıyor!" Konfor arayışı böyledir. Gerçeğin sevinçleri yerine yapay rahatlıklar durmaksızın yayılır, genişler, büyür ve hep daha fazlasını ister.
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Maldivler kumu deyince... Kızmayın ama haberleri okurken gülmem geliyor. Hangi haberleri mi? Salda gölü haberlerini. Her haber metninde mutlaka şu ifade geçiyor: "Türkiye'nin Maldivleri." Niye yahu?.. Koca bir ülkeden sadece bir avuç balayı tatilcisi veya konfor düşkününün gördüğü (ve tatsız tecrübelerini itiraf etmeyip "cennet" klişesini sürdürdüğü) Hint Okyanusu'ndaki adalara atıf yapmadan gölünün değerini anlatamıyor muyuz?.. Popüler kültürün gücüne bak sen! Sodalı göllerin özelliklerini çoktan unutmuşuz aklımız mercan adalarında...
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Sardunya kokulu bir çiçek! Baharat diyarlarını, kıraç arazileri, rüzgârlı bayırları çağrıştıran bir kokusu var. Hele sıcak öğleden sonraları onlara yaklaşırsanız, burnunuza çarpacak öyle hoş olacaktır ki! Ama sanırım bunu sadece onları sevip sulayanlar biliyor.
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'da şu sıralar takip etmeyi sevdiğim hesaplar ise İtalya'nın güneyi Puglia'dan... Hayır! Seyahat hesapları falan yapmıyorum. İlgisi yok. Ama asma çardaklar ve taşlarla yaz öğlelerinin aşkına kayıtsız kalmak imkânsız...

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