Sahilin çakıl taşlarıyla bezeli olduğu her yerde denize doğru alabildiğine uzanan iskeleler var artık... Konforun gücüne direnip tabiatı olduğu gibi tecrübe etmek zor geliyor. Ayakları sıkıntı çekmesin diye bir koşu iskelenin ucundan denize girenleri bir yana bırakıyorum, çakıllı sahillerde suyun berrak görüntüsünden hoşlananlar da azalıyor. İşin ilginci, yeni kuşaklar kumsallara da burun kıvırır oldular. Deterjan beyazlığı zihinlere öyle yerleşmiş ki, kahverengi kumsalda ayağı kirleniyormuş gibi dolaşan gençler gördüm. Bazı otellerin her yaz başında plajlarına "Maldiv kumu" denen beyaz kumlardan dökmeleri boşuna değil. Sahilin de "pürüzsüz bir cilt" veya "hasarsız bir cep telefonu yüzeyi" gibi olmasını istemek...

"Çağın alameti" diyor ya hani, Byung Chul-Han, öyle bir şey.

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