Malum, okuldayken zihnimize şöyle işlenir...***
"Yıkımlardan, kıyımlardan, savaşlardan sistem suçlu değildir, bunlar sistemdeki arızalardır."
Yetişkinliğimizde kapitalizmin hep yenilenmeye ve bazen "yeniden yapmak için yıkıma muhtaç" bir sistem olduğunu fark ederiz ama bu gerçeği zihnimizin kuytusuna iter, kendimizi çarkın kollarına bırakırız.
Zaten hepimizi "artık globalizm var, insanlığın kazancı savaşmakta değil, barışta" tezine inandırmadılar mı?
"Ortalıkta büyük dünya savaşları öncesine benzer bir hava var; uluslararası kavgalar ve kaotik diplomasi o dönemleri çağrıştırıyor" diyenlere hemen dudak bükülmesi bundan...
Birkaç yıl önce yüzyılın ikinci çeyreğinin
böyle
bir ihtimal taşıdığını (yaklaşıyor,
yaklaşmakta olan!)
yazdığımda çok bilmiş (!) solcu çocuklar
internet
sitelerinde akılları sıra dalgalarını
geçmişlerdi.
Şimdi pek sevdikleri düşünür Slovaj Zizek
yeni bir dünya savaşının yaklaştığından bahsetmeye başlayınca, onlara da susmak düştü.
Şimdi gel de hatırlatma!..
1910 Yılında Norman Angell'in "The Great Illusion
" (Büyük Yanılsama) adlı kitabı entelektüel çevrelerde epey gürültü koparmıştı.
Angell, 1913 Haziran'ında "Alman Öğrencilere Açık Mektup" adlı metninde bakışını şöyle özetlemişti: "Genç arkadaşlar, bilin ki dünya globalleşme çağına girmiştir ve bir daha asla büyük savaşlar yaşanmayacaktır."
Tabii bundan sadece bir yıl sonrasını...
Yani 28 Temmuz 1914'te Birinci Büyük Savaş'ın patlak verdiğini
artık bilmeyen
yok!
***
Önlenir veya önlenmez, ertelenir veya ertelenmez, onu bugünden kestirmek zor...
Fakat hem uluslararası gelimeler, hem dünya egemenlerinin ideolojik hazırlıkları, hem de global kapitalizmin büyük bir "sıçrama"
ihtiyacı bana yeni bir dünya savaşına doğru ilerlediğimizi düşündürüyor.
Belki de ilk büyük savaş hala bitmedi!
1918'in eksik, yarım, bozuk bıraktığı ne varsa, yeni bir savaşı çağırıyor sanki...
Esas fena olan böyle bir savaşın koşulları açıkça oluşmaya başlamasına rağmen
görmezden gelmektir.
Zizek
, kendisiyle geçtiğimiz Temmuz'da söyleşi yapan Çinli gazeteciye şunu söylüyor...
"Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi sosyal gelişmeler bakımından harika bir dönemdi. Kimse yaklaşan savaşı görmedi, görmek istemedi. Şimdi de benzer bir ortam var.
Ekolojik sorunlardan
daha önemlisi büyük
bir savaşın yaklaşmasıdır..."