Malum, okuldayken zihnimize şöyle işlenir...

"Yıkımlardan, kıyımlardan, savaşlardan sistem suçlu değildir, bunlar sistemdeki arızalardır."

Yetişkinliğimizde kapitalizmin hep yenilenmeye ve bazen "yeniden yapmak için yıkıma muhtaç" bir sistem olduğunu fark ederiz ama bu gerçeği zihnimizin kuytusuna iter, kendimizi çarkın kollarına bırakırız.

Zaten hepimizi "artık globalizm var, insanlığın kazancı savaşmakta değil, barışta" tezine inandırmadılar mı?

"Ortalıkta büyük dünya savaşları öncesine benzer bir hava var; uluslararası kavgalar ve kaotik diplomasi o dönemleri çağrıştırıyor" diyenlere hemen dudak bükülmesi bundan...

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