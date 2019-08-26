Başkalarının duyguları mı?

Umurunda değildir.

Vicdan mı?

Vitrinde tutar vicdanını; gösterişini yapar fakat asla "içeri" almaz.

Suçluluk duygusu mu?

Ne gezer!

Kayıtsızdır.

Ama kendisine karşı yapılan hatalar konusunda müthiş kindardır.

Ne kadar kolay can acıtabildiğini, nasıl birden şiddet kullanabildiğini gördüğünüzde çok şaşırırsınız ama bunu için çoğu zaman geç kalırsınız.

Cesur ve ısrarlı bir yalancıdır.

Şimdi diyeceksiniz ki...

Bu tipi tanıyıp fark etmemek mümkün mü?

Eh, böyle düşünmeniz normal.

Ancak "anti-sosyal kişilik bozukluğu" olanlar, çevresindekilerin gözüne perde çekip kalplerini çalan bir özelliğe sahipler.

Çoğu zaman sevimli ve zekidirler.

Üstelik ağızları laf yapıyor.

İşte kritik nokta burası!

***

Yazıma niye böyle başladım...

Çünkü elimden geldiğince uyandırmak ve uyarmak istiyorum...

Çünkü cinayetlere bakıyorum...

Aile içi şiddete bakıyorum...

Gençler arasında birbirine eziyetten haz alma tutumunun artışını gözlemliyorum...

Ve içimden bazı anne babaları yakalarından tutup sarsmak geliyor.

Konu sadece sosyopati de değil...

Geçen akşam sosyal medyada da tartışıldı.

Anne babalar psikolojik problemleri, ciddi şiddet eğilimi taşıyan, madde bağımlılığı ve benzeri özellikleri olan oğullarını evlendirdiklerinde her şeyin düzeleceğine inanmak istiyorlar. Böylece başka bir anne babanın gözü gibi baktığı bir kızın başını yakıyorlar.

Artık evliliğin böyle şeyler için tedavi" ortamı olmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

***

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki...

"Olur olur, zaman olgunlaştırır" demekle geçmeyen ve bütün mahalleyi yalanlarıyla dolandıran "rahatsızlıklar" var.

"Delikanlıdır, kanı kaynıyor" dediğimiz türde tutumlarla ilgisi olmayan biçimde kökten şiddete ve eziyete yatkın kişilik bozuklukları var.

Ama bütün bunları "erken teşhis" ile tespit edip hale yola koyabilecek geleneğin ve bu tipleri denetim altında tutacak kolektif habitusun yerinde yeller esiyor.

O halde siz dikkat edeceksiniz!

Çocuğunuzda bu özellikler varsa, kimseye zarar vermemesi için...

Çocuğunuz böyle birini sevdiyse, onu korumak için çaba göstereceksiniz!