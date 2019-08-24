Validedeyim...

İnsandan, imandan, tabiattan söz ediyoruz, çok hoşuna gidiyor böyle baş başa sohbetlerimiz. Fakat cep telefonum durmak bilmiyor, mesajlar, son dakika haberleri, vs. Eh, twitter da var, ister istemez gözüm kayıyor. Bir ara annemin alçak sesle şöyle dediğini duyuyorum: "Yine o tarafa mı gittin oğlum; buraya gelince haber ver, daha soracaklarım var!"

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" deyip geçiyoruz...Öyle bulanık, öyle üstünkörü biçimde bu kelimeyi kullanıyoruz.İşte işin o yanını vurgulayacak kavramlar tedavülden kalktılar.Yazık oldu, çok yazık!Geçenlerde sosyal medyaya içinde hemhem dekavramlarının geçtiği bir cümle koydum.Genç takipçilerimin devreleri yandı. Haksız da sayılmazlar. Oysakelimeler ve terimlerin incelikleri ve farkları zihin açıcı özellikler taşıyordu...Mesela "" (Fikr kökünden) bir konuyu akıbetine kadar "nazar-ı dikkate" almaktı. Tasavvufta tefekkürün bir tür "kalbin/aklın perdesini açmak" anlamına geldiğini söyleyenler vardır.Şimdi unutulan ""e gelince, o farklı bir güzellikti; çünkü maziye yönelik akıl yürütme, bir tür derin bir hatırlama anlamına geliyordu." mü?Meseleyi "zihinde yoğunlaştırmak" demekti. Liste daha uzun, yerimiz yetmez. Acaba bu konu (dilde yoksullaşma) üzerinde biraz düşünsek mi?Nasıl olacağına siz karar verin!kaybetmeyigöze aldığındakazanabileceğinibilmekistemiyor. Çünkükaybetmektenölesiye korkuyor.bile "ya yanlış birseçim yaparsam" diye kararsızlıktançatlayanlar var. Buendişe, tercihleri konusundacesur kişileri bile teslim alıyor.Bazıları içinşu: Seçmemek, sürüncemedebırakmak,bütün tercihleri ertelemeninrahat kanepesinde" yapmak...Sağlıktan söz etme biçimlerimiz ne kadar sağlıksız.gerekiyor. Kesin! Fakatşunu da kendimize sormayalımmı?besinlerdenibaret olabilir mi? Doğru ve sağlıklı beslensek her şey tamam olacakmış gibi anlatanlar var. Mümkün mü?Hanitoplumsal adalet?