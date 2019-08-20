Türkiye'yi fiziki güçle (yani darbe, terör ve finansal yollarla) istedikleri yöne çeviremediler.

Ama böyle diye bizi kendi halimize bırakamazlardı ya...

Türkiye öyle bir ülke değil.

Hele şimdi Doğu Akdeniz'de yeni bir çağın açılışında Türkiye'nin bağımsızlık arayışına "peki o zaman, kabul!" diyemezlerdi.

Nitekim demiyorlar.

Türkiye'deki siyaset ortamını bir "zihin şekillendirme" laboratuvarı gibi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Laboratuvar kelimesini titizlikle kullandım.

Çünkü sosyal tasavvurlarımız ve psikolojimiz üzerinde "bir şeyler" denendiğini görüyorum. Bir deney bu.

Olup bitenlerin başka tarifi yok.

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