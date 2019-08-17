Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Haşmet Babaoğlu > Zaman akıp geçerken: Minik uykusuzluklar...
HAŞMET BABAOĞLU
17 Ağustos 2019, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Zaman akıp geçerken: Minik uykusuzluklar...

Güzel mi güzel bir sabah.
Boğaz'dan esen rüzgar ağustos sıcağını hafifletiyor. Şehrin en güzel parklarından birindeyim.
Aileler ağaç gölgelerine çekilmiş piknik hazırlıklarına başlamışlar. Çocuklar mutlu... Bir dakika!
Ağız alışkanlığı işte!
Klişelerin dayanılmaz hafifliği...
Belki açık havada oldukları için keyifleri gerçekten yerindedir ama şu "yapmasana, etmesene"lerden başlarını alamıyorlar ki! Çocukları parka, kıra, ağaçlara götürdüğümüzde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuklar da bilemiyorlar.
Tam ağaçlara gidip yaslanıyor, kucaklamaya çalışıyorlar ki, anneler, teyzeler, babaanneler bir olup bağırıyor:
"Gel buraya, üstünü rezil edeceksin!" Nasıl? Ağaç kabuğuyla mı?
Bir tişört kirlenecekse, en güzel yolu bu değil mi? Üç yaşlarında bir çocuk bomboş ve yumuşacık çayırı bulmuş yalpalayarak koşuyor. Birkaç metre sonra baba bağırıyor: "Koşmaaaaa!.." Koşmayınca tadı çıkmaz ki! Tamam!
Ağaca sarılmasınlar, koşmasınlar.
Zaten şimdiki çocukların hareketleri de pek deli dolu. Anladım, diyelim. Ama babayla birlikte çayıra uzanıp otların arasından toprağa bakmaları ne güzel olurdu! Orada nasıl başka ve heyecan verici bir dünya var ve bakmak yetiyor.

***
Biz yetişkinler açık hava alanlarını, parkları, koruları, tabiatı kanıksamış olabiliriz. Zaten gündelik hayatın patırtısı içinde ne gün doğumlarını sevinçle karşılıyoruz ne de akşamın o ağır ağır inen lacivert örtüsünü fark ediyoruz.
Fakat çocuklar için hepsi hayret verici ve yepyenidir. (Sahilde kumların üzerine basınca yepyeni bir gezegende ilk kez yürüyormuş gibi davrandıklarını bilmeyenimiz var mı?) Onların bu hallerine saygı duyalım, destek çıkalım.
***
Defterlerimi karıştırırken eski bir notum karşıma çıktı: " Minik uykusuzluklar...
Bedene zarardır belki ama ruha ilaç gibi gelirler. Tam zamanında zihni açar, vicdanı onarırlar."
***
Moda akımlara tutkun bir toplum olduk çıktık. Mesela bakıyorum;
'nın Atlantik kıyısındaki o güzel şehir 'da böyle bir şey tabii ki yok ama bizde artık hangi kafeye girsen "San Sebastian Cheesecake" var. Sanki bu keki mönüsüne koymayanı dövüyorlar!
Üstelik çoğu pek lezzetsiz. Laf aramızda, bir yanlışlık eseri ortaya çıkıp sonra meşhur olmuş bu kek zaten pek ahım şahım bir tat değildir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN