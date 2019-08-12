Bayram namazı sonrası hızla camiden çıkmaya çalışanlar, cami içinde bayramlaşma sırasına girenlerin üç katıydı. Dış avluda ve caddede ister istemez yollarımız kesiştiğinde üç kişiden ikisi yüz yüze gelmekten kaçındı. Neredeyse hepimiz usulca kafamızı çevirip oradan uzaklaşmayı tercih ettik. Birbirine bayram neşesiyle gülümseyenimiz öyle azdı ki... Çoğunluk belki sabah mahmurluğuyla, belki kafalarının doluluğu yüzünden somurtuyordu.

Bu tablo önemli.

Bir bayram sabahı bile cami cemaati nasıl böyle manevi yoğunluktan uzak ve "uçucu" bir topluluk olabiliyor? Günümüzün hangi sosyal dinamikleri bizi bu davranış kalıplarına sürüklüyor? Bu soruları sormadan geçelim mi şimdi? Güzel ve doğru sözlerimiz güzel ve doğru eylemlerimizle sonuçlanmıyorsa, durup düşünme vakti gelmiş demektir.

Yanılıyor muyum?

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Bayramı nostaljik "klişeleriyle geçirmeyelim, süreklimaziye takılıp kalmayalım. Hatıralarbugünü kurtarmıyor. Oysa tam dabugünbirbayrama ihtiyacımız var. İstiyoruz ki,hiç değilse,bayram süresince ortalıktan çekilsin.Ama olmuyor galiba! O halde nedenini sakin kafayla sorgulamaya başlamamız gerekir. Bizi birbirimizden uzaklaştıran şeylerle (ve gündelik hayat rutinimizin bize ettiği fenalıklarla) yüzleşmekten daha ne kadar kaçacağız?. Doğruyuyeniden inşa etmenin başka yolu yok.bahsi üzerinden oluşan duygusalatmosfer de geldi tıkandı... Birsosyal sınıf var ki, çocuklar her gün"hediye"lere boğuluyor. Bir sosyal sınıfda var ki, hiçbir bayram hediyesi yılıkurtarmıyor. Hep yoksunluk. En çokda şefkat yoksunluğu...sosyal medyada yine hareketlendiler. Bu bayramı hiç kaçırmazlar, malum. "Kurban kesmenin muhtaçlara ne faydası var? Bu ne biçim hayır işi?" soruları üzerinden genç kuşakların duygularıyla oynuyorlar.Eh,kurban geleneğini "olarak anlatan resmi din söylemiyleancak bu noktaya gelebilirdik, geldik.Şimdi onlarla laf yarıştırmak bize bir şey kazandırmaz. Bize düşen kendi dersimizi; yani ", "" ve" derslerini derinlemesine çalışmaktır.