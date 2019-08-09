Onlar eğleniyor...

Halklar ciddiye alacak ve endişeyle kıvranacaklar...

Sistem öyle işliyor çünkü..

Öyle işletiliyor.

Nihayetinde Google'dan söz ediyoruz. Zihinleri birkaç küçük parmak hareketiyle şekillendirebilme kapasitesine sahip bir yapıdan yani.

Avrupa jet setinden müthiş bir VIP davetli listesi oluşturmuş Google ve hepsini İtalya'daki bir adaya çağırmış...

Ne için?

Üç gün boyunca kampa girip yeryüzünün büyük derdi (!) "iklim değişikliği"ni konuşmak için...

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Eh öncü olsunlar, bunda ne var diyeceksiniz...Onlar ön ayak olursa, dünya kamuoyu da ciddiye alır, diyecek olanlarınız da çıkacaktır.Fakat bu işler bizim iyi niyetli bakışımızın çok ötesinde bir "" işi artık.Onca patırtı ve imaj cilasının ortasında "iklim değişikliği" gerçek mi, doğru mu, yakın mı, uzak mı, onu da öğrenemiyorsunuz...Düşünün...adayagidip "kamp"a girmişler.Yani esas mesele umurlarında değil.Zaten işin püf noktası da o!Neden peki?Onu da kendimize sormamız gerek. Ama bakın ne olmuş?kürsüyeçıplak ayaklarıve şortuylagelip konuşmuş.güldünüz mü? Belki..Ama sevimli bulduğunuzu da inkâr edebilir misiniz?Ancak iklim değişikliği kampanyalarının yama yerleri de görünmeye başladı...ABD'nin gözde üniversiteleri geçen yıl birleşip "iklim değişikliğine karşı koalisyon" oluşturmuşlardı.O toplantıların en militan profesörlerinin kendi kişisel ve aile hayatlarında çevre ve iklim hassasiyetlerini hiç takmadıkları ortaya çıktı.Hatta "diye ortalığıayağa kaldıran bilim insanınınInstagram'da sırıtarak" olduğunu paylaşmasıdudak uçuklattı.Çevrecilerin entelektüel önderlerinden'ın hali de harap. Son kitabındadev şirketler tarafından yönlendirildiğini yazdığından beri bizde bile kadının yüzüne bakıp adını anan yok.Anlayacağınız...Konuşuruz.