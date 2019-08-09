Onlar eğleniyor...***
Halklar ciddiye alacak ve endişeyle kıvranacaklar...
Sistem öyle işliyor çünkü..
Öyle işletiliyor.
Nihayetinde Google'dan söz ediyoruz. Zihinleri birkaç küçük parmak hareketiyle şekillendirebilme kapasitesine sahip bir yapıdan yani.
Avrupa jet setinden müthiş bir VIP davetli listesi oluşturmuş Google ve hepsini İtalya'daki bir adaya çağırmış...
Ne için?
Üç gün boyunca kampa girip yeryüzünün büyük derdi (!) "iklim değişikliği"ni konuşmak için...
Eh öncü olsunlar, bunda ne var diyeceksiniz...
Onlar ön ayak olursa, dünya kamuoyu da ciddiye alır, diyecek olanlarınız da çıkacaktır.
Fakat bu işler bizim iyi niyetli bakışımızın çok ötesinde bir "yalan dolan
" işi artık.
Onca patırtı ve imaj cilasının ortasında "iklim değişikliği" gerçek mi, doğru mu, yakın mı, uzak mı, onu da öğrenemiyorsunuz...
Düşünün...
Katy Perry, Leonardo Di Caprio gibi ünlüler yüz küsur özel jet ve birkaç mil gidebilmek için tonlarca yakıt harcayan süper hızlı teknelerle
adaya
gidip "kamp"a girmişler.
Yani esas mesele umurlarında değil.
Zaten işin püf noktası da o!
Onlar değil, sıradan insanların umurunda olsun diye bütün bu gürültü.
Neden peki?
Onu da kendimize sormamız gerek. Ama bakın ne olmuş?
Prens Harry
kürsüye
çıplak ayakları
ve şortuyla
gelip konuşmuş.
Bu imaj çalışmasına
güldünüz mü? Belki..
Ama sevimli bulduğunuzu da inkâr edebilir misiniz?
***
Ancak iklim değişikliği kampanyalarının yama yerleri de görünmeye başladı...
İmaj çalışmaları artık defoları örtemiyor.
ABD'nin gözde üniversiteleri geçen yıl birleşip "iklim değişikliğine karşı koalisyon" oluşturmuşlardı.
O toplantıların en militan profesörlerinin kendi kişisel ve aile hayatlarında çevre ve iklim hassasiyetlerini hiç takmadıkları ortaya çıktı.
Hatta "atmosferin en büyük düşmanı hava yolu taşımacılığıdır
"
diye ortalığı
ayağa kaldıran bilim insanının
Instagram'da sırıtarak
"her hafta birkaç uçuşu
" olduğunu paylaşması
dudak uçuklattı.
Çevrecilerin entelektüel önderlerinden Naomi Klein
'ın hali de harap. Son kitabında Greenpeace gibi çevreci örgütlerin
dev şirketler tarafından yönlendirildiğini yazdığından beri bizde bile kadının yüzüne bakıp adını anan yok.
Anlayacağınız...
Bu konu daha çok su kaldıracak.
Konuşuruz.