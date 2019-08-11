Gelmekte olan şeylere kim inanır? (C.BUKOWSKI / Sıradan Delilik Öyküleri)

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Gözlüğünü takmamış bir miyobun bakışlarına sahipti. (/ Kader)Bazen bir çocuk, bazen köpek, bazen de bir ağaçla konuşuyorum. Sorsanıza niçin? Niçin sizinle konuşmuyorum, sormayacak mısınız? Çünkü vaktiniz yok sizin durup kendinizi dinlemeye bile. (/ Şizofreni Risalesi)Konuşmuyorsunuz? Arada bir tutulurum çünkü, kelimelere güvenim kalmaz. (/ Aynadaki Yalan)Gülebilirdik tabii ama gülmedik. Artık olmaz. Nicedir peşinde koştuğumuz o yalnızlığa kavuştuktan sonra artık gülmüyoruz. (/ Mırıldandığım Öyküler)Büyükannemin her öğün sonunda tekrarladığı gibi: "Bitirmek lazım, yarına tadı kalmaz." Haklıymış. (/ Son Siyah Saçım)Biliyor musun, hayat bitti zannedersin, yeniden başlar, bitti zannedersin yeniden başlar. (/ Bir Ruh Macerası)Yanlarına yaklaşıldığında tanıdığım herkes birbirine benziyor. (/ Don)Annem bir keresinde erkekler kadınlarının ayaklarına kapanıp özür dilemedikçe dünyanın asla huzur bulamayacağını söylemişti. (/ Yolda)Sonunda kadınlar, erkeklerin içlerinde unuttukları ağrılar değil midir? (/ Oh Kaos)Bir gün kadınlardan söz edeceğim. Ama bunun için içimde iyice yer açılmasını beklemek gerek. Günün birinde içimde dev bir boşluk yaratmayı başardığımda onlara istediğim kadar yer verebileceğim. Ama kitaplar başka. Kitapların bir başı ve sonu vardır. Bir başı ve sonu olan bir yerde kadınlardan söz etmek istemem. Onların hakkını böyle teslim edemem. (/ Yalan-Roman)Bende iz bıraktı... Fark etmediniz mi? (/ Teşekkür Ederim)Suya yatırılmış kayısı pestili bir gün. (/ Ev Hali)Hep başkalarının varlığı gerek bu yalnızlığa. (/ Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı)