Bizim medyada sözü edilmiyordu.

Fakat dünya jet seti, eski ve yeni "Beyaz Saray" çevreleri, Hollywood ve uluslararası finans devleri korku içinde kıvranıyordu...

Temmuz başında tutuklanıp cezaevine giren Jeffrey Epstein ya mahkemede konuşursa?..

Uluslararası ölçekte "pedofili ve fuhuş ağı"nın kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın konuşma ihtimali "yönetici elitler" için korkunç bir tedirginliğe dönüşmüştü.

Durum, ABD devletinde giderek sertleşen iç çatışmanın taraflarını da yakından ilgilendiriyordu.

Peki ne oldu?

Epstein geçtiğimiz cumartesi gözetim altında tutulduğu hücresinde ölü bulundu. Yetkililerin açıklamasına bakılırsa intihar etmişti.

Bilemiyorum...

Trump ailesinden Clinton ailesine;

Prens Selman'dan eksantrik iş adamı Richard Branson'a; ünlü model Naomi Campbell'den, modacı Tom Ford'a kadar pek çok kişi haberi duyunca rahatlamış mıdır?

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Öyle basit bir şey değil sözünü ettiğim...Epstein "yakın dostlar"ının adlarını kaydettiği defterleri ve(bu adada küçük yaşta kız çocukları personel olarak kullanılıyordu) taşıdığı ünlülerin listeleri ve uçuş fotoğrafları biliniyor.mesela defalarca gitmiş adaya.Uluslararası medya patronları da...Kitapları birdenbire çok satarak ünlenen "de..."Kıvılcım Anı", "Düşünmeden Düşünebilmenin Gücü" gibi kitapları bizde de çok tutulanmesela "Gittim ama daha uçağa bindiğimde neden orada olduğumu anlayamamıştım,var" demişti.Sonuç olarak...Epstein'ın elinde devletlerin sahip olduğundan bile daha güçlü veilişkiler ağı vardı.Bazı yorumculara göre temmuz başında nispeten zayıf bir dava dosyasına dayanılarak" alınmıştı, konuşturulacaktı.Ama niçin ve hangi güç tarafından?Bazılarına göre hem Trump'la hem de Clinton ve Obama ailelerini destekleyen "küreselciler"le kavgalı olan'un işi bu...23 Temmuz'da "dediği için özel gözetim altına alınanEpstein'in, niçin geçen hafta başındaintihar gözetiminden çıkarıldığı biliniyor.Dahası, intihar ettiği saatlerde cezaevi kameraları kayıt yapmamış.Biliyoruz değil mi?Böyle intihar edilmez,