Önce şunu vurgulayayım...

Her şüpheye "komplo teorisyenliği yapmayın!" diyerek karşı çıkanlar, abuk sabuk komplo teorisyenlerinden daha fena bir iş yapıyorlar.

Neden?

Çünkü bu yalandan "akılcı" tutumlarıyla kör gözlerin bile görebileceği tezgahları örtüyorlar...

Biraz dikkatle bakılsa, fark edilebilecek ilişki ağlarını görünmez kılmaya çalışıyorlar.

Yani aslında karanlığı savunuyorlar.

Jeffrey Epstein'ın ölümü bu gerçeğin bir kez daha sağlamasını yaptı.

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