Önce şunu vurgulayayım...***
Her şüpheye "komplo teorisyenliği yapmayın!" diyerek karşı çıkanlar, abuk sabuk komplo teorisyenlerinden daha fena bir iş yapıyorlar.
Neden?
Çünkü bu yalandan "akılcı" tutumlarıyla kör gözlerin bile görebileceği tezgahları örtüyorlar...
Biraz dikkatle bakılsa, fark edilebilecek ilişki ağlarını görünmez kılmaya çalışıyorlar.
Yani aslında karanlığı savunuyorlar.
Jeffrey Epstein'ın ölümü bu gerçeğin bir kez daha sağlamasını yaptı.
Şu gözlerim birkaç gündür Amerikan medyasında ne yazılar görüp okuyor, anlatması zor.
Epstein'ın hücresinde ölü bulunduğu açıklandıktan bir gün sonra "canım tabii ki, adam intihar etti, zaten 23 Temmuz'da cezaevine korunma dilekçesi vermişti" diye yazılar yazanlar gördüm.
Sanki birileri "çabuk böyle bir iki laf karala!"
direktifi vermiş
gibiydiler.
Küreselci ve sosyetik çevrelere yakın bir New York
gazetecisi "cezaevi yönetiminden tanıdıklarım olayın intihar olduğuna beni ikna ettiler" dedi.
Hemen ardından Epstein'ın bir hafta önce "yüksek intihar riski" gözetiminden çıkartıldığı ve "intihar"(!) sırasında nedense kameraların kayıt yapmadığı ortaya çıkınca da utanmadılar.
***
Şimdi alternatif medya Epstein'ın sıkı fıkı dostu olan Clinton'larla ilgili iddiaları
gündeme taşıyor.
Son otuz yıl içinde Clinton
'larla çalışmış 56 görevlinin ölüm biçimleri kafaları karıştırıyor.
14'ünün ölümüne intihar denmiş, 8'i uçak ve araba kazasında ölmüş, diğerlerinin dosyaları da "şüpheli ölüm" notuyla rafa kaldırılmış.
Eh söyleyin bana...
"Bu kadarı da fazla komploculuk!" demek şu koşullarda doğru olur mu?
Ama bazılarının tavırlarına bakarsanız...
Sanırsınız ki...
Jeffrey Epstein
sıradan bir pedofili davası sanığı, kendi halinde bir finans ve emlak zengini...
***
Oysa çok net...
Nereden baksanız, görülüyor...
Epstein kilit bir isim.
Elitler arasında örgütlenmiş uluslararası bir kötülük şebekesinin organizatörü.
Temmuz başında onu cezaevine sokan ( hem Trump'a, hem Clinton'lara ve dünyayı parmağında oynatan finans oligarşisinin krem tabakasına karşı) güç belli ki, "artık vakit geldi, kaçamazsın, konuşacaksın"
mesajı vermişti.
Bu hem tutukluluk hem de korumaydı.
Becerilemediğini gördük.
Belli ki, karanlık
bir süre daha devam edecek.