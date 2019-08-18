Gerçek, yaşadığımız yüzyılda insanın yüz yüze gelebileceği bir şey olmaktan çıktı. (GRAHAM GREENE / Havana'daki Adamımız)

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Hepimiz oyuncuyuz... Maskeliyiz...Ve komiğiz.Hepimiz birden.../ Sis)Kim kimi takip ediyor bilemem. Ben bazı tveetleri içime atıyorum./ Şizofreni Risalesi)Eski bir deyişi hatırlatıyor:Kaybettiğin bir şeyi ararken çok daha iyi başka bir şeye rastlayabilirsin./ Duygular Sözlüğü)Sormak isterim, niye iki akıllı daha yan yana gelebilmiş değil diye dünyada, sormak isterim. (/ Zamanın Farkında )Bildiğini sanıyor insan. Sonra bakıyor ki, hiç bilmiyor. Bilebildiğini sanıyor insan, sonra bakıyor ki hiç bilemiyor./ Hiroşima Sevgilim)Anlam da verilmeyi bekler, siz vermeye gönüllü olun yeter ki, hayatta her şeyin anlamı olur. (/ Düş Kesiği)Geride bir hüzün ya da iz bırakmadan unuttuğumuz, sonuca bağlanmamış binlerce sırla bir arada yaşıyorduk./ Karasevdalılar)İçinde hafif kin ya da alay tınısı taşıyan bir ses tonu, insanın kişiliğini mahveden bir kansere dönüşebilir. (/ Altın Defter)Gidiş iyidir lakin akıbet kötüdür./ Mavi Kuş)Yaşamak kolay değil, aynaya baktığınızda katilinizi görüyorsanız. Kimse sizi kendinizden iyi öldüremez... (/ Tek Kelimelik Sözlük)Günlerin tam içinde yaşayamayınca, olanlara akıl erdiremeyince, bunlarla oyalanıyoruz işte, kahve pişirmek, çay demlemek... Anılar da öylesine çoğalmış ki bastırıveriyorlar, günü karartıyorlar erkenden. (/ Dizboyu Papatyalar)Hatırladıklarımızdan oluşuyoruz; sürekli değişen şekillerden, kırılan ayna yığınlarından oluşan hayali bir müzeyiz./ Borges ve Ben)Şimdilik canınız sıkılmasın.Kitap getireceğim size. Hoşça kalın Varvara'cığım. En iyi dileklerimle./ İnsancıklar)