Gerçek, yaşadığımız yüzyılda insanın yüz yüze gelebileceği bir şey olmaktan çıktı. (GRAHAM GREENE / Havana'daki Adamımız)
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Hepimiz oyuncuyuz... Maskeliyiz...
Ve komiğiz.
Hepimiz birden...
(UNAMUNO
/ Sis)
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Kim kimi takip ediyor bilemem. Ben bazı tveetleri içime atıyorum.
(MEVLANA
İDRİS
/ Şizofreni Risalesi)
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Eski bir deyişi hatırlatıyor:
Kaybettiğin bir şeyi ararken çok daha iyi başka bir şeye rastlayabilirsin.
(TIFFANY WATT SMITH
/ Duygular Sözlüğü)
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Sormak isterim, niye iki akıllı daha yan yana gelebilmiş değil diye dünyada, sormak isterim. ( ŞULE GÜRBÜZ
/ Zamanın Farkında )
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Bildiğini sanıyor insan. Sonra bakıyor ki, hiç bilmiyor. Bilebildiğini sanıyor insan, sonra bakıyor ki hiç bilemiyor.
(MARGUERITE DURAS
/ Hiroşima Sevgilim)
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Anlam da verilmeyi bekler, siz vermeye gönüllü olun yeter ki, hayatta her şeyin anlamı olur. (GÜRAY SÜNGÜ
/ Düş Kesiği)
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Geride bir hüzün ya da iz bırakmadan unuttuğumuz, sonuca bağlanmamış binlerce sırla bir arada yaşıyorduk.
(JAVIER MARAIS
/ Karasevdalılar)
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İçinde hafif kin ya da alay tınısı taşıyan bir ses tonu, insanın kişiliğini mahveden bir kansere dönüşebilir. (DORIS LESSING
/ Altın Defter)
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Gidiş iyidir lakin akıbet kötüdür.
(MUSTAFA KUTLU
/ Mavi Kuş)
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Yaşamak kolay değil, aynaya baktığınızda katilinizi görüyorsanız. Kimse sizi kendinizden iyi öldüremez... (A.
ALİ URAL
/ Tek Kelimelik Sözlük)
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Günlerin tam içinde yaşayamayınca, olanlara akıl erdiremeyince, bunlarla oyalanıyoruz işte, kahve pişirmek, çay demlemek... Anılar da öylesine çoğalmış ki bastırıveriyorlar, günü karartıyorlar erkenden. (TOMRİS UYAR
/ Dizboyu Papatyalar)
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Hatırladıklarımızdan oluşuyoruz; sürekli değişen şekillerden, kırılan ayna yığınlarından oluşan hayali bir müzeyiz.
(J. L. BORGES
/ Borges ve Ben)
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Şimdilik canınız sıkılmasın.
Kitap getireceğim size. Hoşça kalın Varvara'cığım. En iyi dileklerimle.
(DOSTOYEVSKI
/ İnsancıklar)