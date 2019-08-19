Malum, Ekrem İmamoğlu nihayet İstanbul'a döndü ve eleştirilere cevap verdi.

Diyorum ki...

Aklımıza üşüşen ne varsa, bir dakikalığına erteleyelim ve önce İmamoğlu'nun söylediklerini olduğu gibi kaydeden gazetecilerin şu dökümünü dikkatle okuyalım...

"Esnafımızla dertleştik.

Üsküdar'da bazı tespitler var.

Yağış az olmasına rağmen malum görüntüyü yaşamak bizi üzdü.

Tespitlerimizi yapacağız.

Ölen vatandaşımız bizi derinden üzdü. Yıllardır can kayıplarıyla sona eren afetler yaşıyoruz.

Bunu önlemek için geniş düşünmemiz lazım. İklim değişikliği ortada yoğun yağışlar ortada. Bu konu bir seferberlik konusudur. Yıllar geçti bu konuda tedbirler alınmadı. Bu konuyu derinlemesine ele alacağız. Dün olan olay da şu; meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. 12.30'da AKOM'a yağmur uyarısı o da orta şiddetli 40 kilo ve altında bir uyarı gelmiştir.

114 kilo yağmur düşmüştür bulunduğumuz alana. Dün 4 bine yakın çalışma arkadaşımız sahada çalıştı."

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Şimdi soruyorum...Değil.Bu çelişkiler manzumesi başkanın tedbir almayışının ve sel olunca tatilden apar topar dönmeyişinin mahcubiyetinden olabilir mi?Hiç sanmıyorum.Zaten eleştirileri "la karşıladığını dahi ima etmedi. Mahçup olsa, bunu bir biçimde belli ederdi. Tersine eleştirileriolarak niteledi.Ben Google'dan da baktım, rastlayamadım.Az yağış diyor...Sonra olağanüstü yağmur yağdığını söylüyor.Hem iklim değişikliğini, hem tedbirsizliği, hem meteorolojiyi, hem AKOM'u suçluyor. (Oysa geceden telefonlarımıza bile uyarı düşmüştü!)diyor ama böyle bir zamandahiç umursamıyor.Ben size işin gerçeğini söyleyeyim...Hep böyle olacak.İmamoğlu, şehirdeyken deyapacak.Laflar, imajlar, haller tavırlar hep bunun için...İstanbul'u yönetmeye değil, durumu"ye yönelik bir stratejiyle zaman geçirecek...Peki ne için, ne zamana kadar?Hedef ne?Düşünülecek esas konu odur.