Önce şunu söyleyeyim...

Dünya yeni bir safhaya girdi...

"Paranın sahipleri"nin küresel ve ideolojik hedefleriyle egemenliğini tek kutup üzerinden sürdürmek isteyen ABD derin devleti arasında şiddetli bir kavga var.

Bu kavga aslında "21. Yüzyıl nasıl şekillendirilecek?" kavgası...

Elbette Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor.

Olup bitenleri kavramak için yeni bir "akıl yürütme tarzı ve"tutum" (mindset) oluşturmak zorundayız.

Fakat bir problem var...

Bakışımız bulanık, dikkatimiz dağınık.

Zihnimiz alışkanlıklarını seviyor.

Yani hâlâ "eski model" gidiyoruz.

Oysa böyle olmaz, olamaz!

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Söylediğime gündemden verebileceğim en iyi örnekkonusu.TV'lerde her konuda atıp tutanlara bakın...Epstein hakkında tek laf ettiler mi?En babayiğidine sorsanız, "komplo teorileri beni ilgilendirmez" deyip burun kıvırarak geçiştirir.Oysa Epstein'ın ölüm haberi açıklandığından bu yana Kuzey Amerika ve Avrupa elitleri ve onların Ortadoğu ayakları şu an korkular, şüpheler içinde kıvranıyorlar.(bir iki yazar hariç)Oysa "küreselci çete"nin besleyip geliştirdiği bu adamın kurduğu dev pedofili ağı ve dünya elitleriyle ilişkileri sarsıcı bir nitelik taşıyordu.Epstein konuşamadan ortadan kaldırıldı.Fakat arşivine ne olduğu bilinmiyor.Bir başka örnek de...diyebileceğimiz (LGBT ve ötesi) yeni bir akımın övülüp parlatılması ve zihinlere ince ince zerk edilmesi gerçeğidir Bu noktadapropaganda mekanizması olan'e kızıyoruz.Ancak insan şöyle de düşünmeden edemiyor: İyi ki insanımız, bu film ve dizi yayın platformuyla tanıştı ve o sayede bu gerçeğin ciddiyetiyle yüzleşti.Yoksa bizim buralarda veya sosyal medyada yazdıklarımız "kesimlerimize abartı gelecekti.Konu uzun...Yine burada konuşuruz.Ama artık en azından şunu yapmalıyız....Dünyaya bakarken ""lerimizin üzerindeki eski tozları silmeli, camlarını parlatmalıyız.