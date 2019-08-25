Güzel söz başka, doğru söz başka!***
Doğru söylemeyi tercih ederim, her ne kadar vezinli, kafiyeli olmasa da... (İHSAN OKTAY ANAR / Suskunlar)
Durum şöyle: Fırtınanın üzerinde yürüyorum. (S.DORLATOV
/ Puşkin Tepeleri)
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Dışarıdaki
dünyada insanlar kuşları evlerinde tutuyorlar, dedi adam (...) Dışarıdaki dünyada televizyon denilen ruhlar insanları evlerinde ziyaret ediyor. (CHUCK PALAHNIUK
/ Gösteri Peygamberi)
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Derken, herkesi hor gördüğüm için kendimi de hor görmeye başladım.
(RSULA K. Le GUIN
/ Her Yerden Çok Uzakta)
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"Savaşın başladığını bilmiyor musun?" Duydum, dedim. "Ne gülünç" dedi ihtiyar, "kendi dertlerimiz olduğu için ne kadar uzak görünüyor." (RAY BRADBURY
/ Fahrenheit 451)
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Hepimizin hayatında, daha başımızdan geçerken bile, çok uzun bir süre unutamayacağımız bir şeyi yaşamakta olduğumuzu anladığımız zamanlar vardır. (ORHAN PAMUK
/ Benim Adım Kırmızı)
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Bir televizyon programında ya da bir gazete röportajında iklimin dengesinde sorun olduğuna değinildiğinde, insan uzandığı divandaki yerini değiştirir ve bunun dünyanın başka bir yerinde yaşandığını düşünür. İnsanın sorunun bir parçası olduğunu görmemek için gösterdiği direnç muazzamdır (ERLEND LOE
/ Bildiğimiz Dünyanın Sonu)
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Cadde güzeldir, insansız elbiseler geçer giderler, elbisesiz insanlar gider gelirler. (METİN KAÇAN
/ Fındık Sekiz)
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İzleri takip et. Guilford'dan 2 numaralı terminale kadar. Yolda bir yerde kendinle karşılaşacaksın. (J. G. BALLARD
/ Millenyum İnsanları)
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Dinlenmenin ortadan kalkmasıyla "dinleme kabiliyeti" de ortadan kalkar. (YUNG-CHUL HAN
/ Yorgunluk Toplumu)
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Yalnız etrafındaki manzaraları, insanları değil, kendini de kendine yabancı buluyor. Aynaya bakınca karşısında, muhakkak, bir bilmediğini görecekmiş gibi başka yüz taşıdığına o kadar inanmıştır ki düşünürken bir yabancıya sır veriyormuş gibi üzülüyor. (REFİK HALİT KARAY
/ Sürgün)
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Okur kitap arar ama kitabın da okuru bulduğunu ben çok gördüm. (BİLGE KARASU
/ Ne Kitapsız Ne Kedisiz)