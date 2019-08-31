Sosyal medya çağında iki duygu sürekli yarış pistindeler: Haset ve imrenme... Sizce hangisi her seferinde ipi göğüslüyor dersiniz? Peki farklarını farkında mısınız? Popüler kültürde pek yaygın bir ayrım çizgisi var, malum. İmrenme (gıpta) "ondaki bende de olsun" dermiş, haset "bende yok, onda da olmasın" dermiş falan filan. Hepsi hikaye! Duygu bunlar, yani bilinç düzeyinde kurgulanmıyorlar. Kavrayabilmek için daha derine bakmalı... İmrenmek, naif bir arzu yatırımı ve aynı zamanda örtülü bir projedir. Fakat haset aslında derin bir hiddettir. Neden mi? Melanie Klein'ın tarifiyle söyleyeyim: "Haset, arzulanan şeyin başka birine (bize değil de ona) haz verdiği inancının yol açtığı kızgınlık halidir." Öyle kolay kolay yatışmaz, iz sürer ve yıkıcıdır. Özel olarak korunmak gerekir.

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