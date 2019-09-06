Baştan belliydi ama belli ki sürekli vurgulamak gerekiyor.

Çünkü eşi dostu bile inandıramamıştım; "o kadar da değildir!" diyorlardı.

Şimdi biraz biraz uyanmaya başladılar.

Olay şu...

Dokuz yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına hangi amaçla getirildiyse, Ekrem İmamoğlu da aynı amaçla İstanbul'u yönetmek üzere aday yapıldı.

Küçük farklarla aynı hedefe yönelik aynı taktikler...

Toplumun elle tutulur, gözle görülür gerçeklerle bağını koparmaya çalışıyorlar.

Nasıl mı?

Dikkatimizi bakıp gördüklerimizden ve bildiklerimizden uzaklaştırıp imajlara ve iddialara çekerek...

Kamuoyunun en net biçimde bildiği konularda bile sistemli biçimde şüphe uyandırmaya çalışarak...

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