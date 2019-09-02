"Peki ne olacak? Bu sorunun pratik cevabını partiler verecek.

Koalisyon ya da erken seçim, hangisi olursa olsun, tercih artık "milli" olanla, "ecnebi" olan arasındadır."

7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta sonra olup biteceklere dair ayrım çizgisini bu sözlerle çekmiştim...

Malum, AK Parti'nin şimdi yavaş yavaş kopup gitmeye başlayan AKP'li kesimi 7 Haziran seçimi sonrasının yeniden konuşulmasını istiyor.

Eh, konuşalım o zaman!

HDP'den CHP'ye uzanan geniş bir yelpazeyle can ciğer kuzu sarması bir takım muhafazakârlar tablosu ilk o zaman projelendirilmişti.

Bunu konuşalım mesela...

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Ama unutkan bir toplumuz...HDP'nin dışardan destek verdiği bir AK Parti-CHP koalisyonu kurulabilsin diye estirilen medya fırtınasını şimdi unuttuk tabii.Cumhurbaşkanlığı açık biçimde yeni bir seçimden yana tavır koymuşken Davutoğlu'nun "çıkışını ve meşhur "" görüşmelerini kaç kişi hatırlıyor şimdi?Dikkatinizi çekerim, kimse toplumsal uzlaşma falan istemiyordu, istenen Erdoğan'ın gücünü kıracak siyasi uzlaşmaydı.Bu bakımdan, Davutoğlu'nun seçimi "" sözleriyle yorumlaması da ilginçtir.Benim hafızam da çoktandır dağınık.Bu yüzden dönüp o günlerde neler yazdığıma baktım...Kasım 2015 seçimine bir ay kala "" başlıklı yazımda şunları demişim mesela..."Her şey gözlerimizin önünde oluyor.Biliyoruz.gönülleriniçoktan koalisyon fikrine kaptırdılar.Sermaye tarafından teçhizatlandırılmışda hazır ve nazır..." Ve şu notu da düşmüşüm: Belli ki seçimden sonra da bu 'yle çok işimiz olacak."CHP'ye bile benzemeyen CHP, milliyetçi oylara talip olan uzlaşmacı yeni bir parti, "ecnebi" muhafazakârlar...Biliyorum, iktidar partisinin en başta gözlerinde beliren "" bozukluğu olmak üzere eleştirilecek çok yanı var ama olup bitenleri değerlendirmek için önce buiyi bilmek gerekiyor.