Su direnmez. Akar. Katı bir duvar değildir su, seni durdurmaz. Ama her zaman nereye gitmek istiyorsa oraya gider ve nihayetinde karşısında durabilen yoktur. Su sabırlıdır. Hatırla çocuğum; sen de bir bakıma sudan ibaretsin. Bir engelle karşılaşıp geçemiyorsan, çevresinden dolaş. Su böyle yapar. (MARGARET ATWOOD / The Penelopiad)

Bir sabah kalkarsın ki, yıllar akıp gitmiş. Bunu fark etmekte de bir ferahlık vardır. Bu rahatlamanın değiştiremeyeceğimiz bütün şeyler için geçerli olduğunu düşünmek istiyorum. (/ Birine Mi Benzettiniz?)Gençken hiç hatıraların yokmuş gibi yaşaman ne gariptir... Sonra gün gelir, bommm! Hatıralar birden bütün hayatını ele geçirir ve şimdiki zaman gözüne hüzünlü görünür. (Hayran olduğum şairler, boş bulunduğum bir an beni arkadan bıçaklayanlardır. Yüzüm dönük olsa, bunu kimse beceremez. (/ Kambur)Denizden fırtınalar gelir, canavarlar gelir ama kötülük gelmez. Kötülük karadadır. (/ Yerdeniz Büyücüsü)Ben şapşalın tekiydim, o ise harikaydı, ben sıkıcıydım, o baş döndürücü. Sonunda evime geri döndüm ve kendimi şunu düşünürken buldum: İnsanlar yağmura benzeseydi, ben çiselerdim, oysa bardaktan boşanırcasına yağardı. (/ Looking For Alaska )Rol dağılımı yapıldığında orada yokmuşuz da kimsenin istemediği o son rol bize kalmış gibi şikayetçiyiz hayatımızdan. O sırada kimse yoktu halbuki. Her rol ilk ve başroldü. Her perdede bir kahraman oynayacaktı. Bir kahraman yalnız. (/ Ay Tiradı)Mikronezya'nın yerli Ifaluk kültürü, mutluluğu "gösterişler, aşırı heyecanla ve üzerine düşen görevlerini yerine getirmemekle"le bağdaştırıyor. (/ Duygular Sözlüğü)Her şeyin son bulabileceği akla gelmiyor artık. İlerleme kavramı bizleri kıyamet körü yaptı. (/ İnsanın Eskimişliği)Beni sahile bağlayan ipi koparsam, deniz olacağım, fakat kopmuyor işte. Şu raf raf kitaplar bana o ipi koparmak ilmini daha öğretemedi. (/ Ateş Ağacı)