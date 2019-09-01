Su direnmez. Akar. Katı bir duvar değildir su, seni durdurmaz. Ama her zaman nereye gitmek istiyorsa oraya gider ve nihayetinde karşısında durabilen yoktur. Su sabırlıdır. Hatırla çocuğum; sen de bir bakıma sudan ibaretsin. Bir engelle karşılaşıp geçemiyorsan, çevresinden dolaş. Su böyle yapar. (MARGARET ATWOOD / The Penelopiad)
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Bir sabah kalkarsın ki, yıllar akıp gitmiş. Bunu fark etmekte de bir ferahlık vardır. Bu rahatlamanın değiştiremeyeceğimiz bütün şeyler için geçerli olduğunu düşünmek istiyorum. (JOYCE CAROL OATES
/ Birine Mi Benzettiniz?)
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Gençken hiç hatıraların yokmuş gibi yaşaman ne gariptir... Sonra gün gelir, bommm! Hatıralar birden bütün hayatını ele geçirir ve şimdiki zaman gözüne hüzünlü görünür. (DOUGLAS COUPLAND
/ Polaroids From The Dead
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Hayran olduğum şairler, boş bulunduğum bir an beni arkadan bıçaklayanlardır. Yüzüm dönük olsa, bunu kimse beceremez. (ŞULE GÜRBÜZ
/ Kambur)
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Denizden fırtınalar gelir, canavarlar gelir ama kötülük gelmez. Kötülük karadadır. (URSULA K. Le GUIN
/ Yerdeniz Büyücüsü)
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Ben şapşalın tekiydim, o ise harikaydı, ben sıkıcıydım, o baş döndürücü. Sonunda evime geri döndüm ve kendimi şunu düşünürken buldum: İnsanlar yağmura benzeseydi, ben çiselerdim, oysa bardaktan boşanırcasına yağardı. ( JOHN GREEN
/ Looking For Alaska )
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Rol dağılımı yapıldığında orada yokmuşuz da kimsenin istemediği o son rol bize kalmış gibi şikayetçiyiz hayatımızdan. O sırada kimse yoktu halbuki. Her rol ilk ve başroldü. Her perdede bir kahraman oynayacaktı. Bir kahraman yalnız. (A. ALİ URAL
/ Ay Tiradı)
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Mikronezya'nın yerli Ifaluk kültürü, mutluluğu "gösterişler, aşırı heyecanla ve üzerine düşen görevlerini yerine getirmemekle"le bağdaştırıyor. (IFFANY WATT SMITH
/ Duygular Sözlüğü)
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Her şeyin son bulabileceği akla gelmiyor artık. İlerleme kavramı bizleri kıyamet körü yaptı. (GUNTHER ANDERS
/ İnsanın Eskimişliği)
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Beni sahile bağlayan ipi koparsam, deniz olacağım, fakat kopmuyor işte. Şu raf raf kitaplar bana o ipi koparmak ilmini daha öğretemedi. (SAMİHA AYVERDİ
/ Ateş Ağacı)