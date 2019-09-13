Kendi çapında meşhur bir internet sitesi İBB TV'nin yedi tepeli ve minareli logosunun kaldırılıp yerine LGBT renklerinin de içine katıldığı bir bulamacın koyulmasını şöyle haber yaptı: "Önceki logoda cami figürleri yer alırken yeni logoda herkesi temsil eden çok renkli duman figürü yer aldı."

Anladınız siz onu...

Ama stratejiyi vurgulamak için cümledeki iki noktanın altını bir kez daha çizeyim..

Neymiş?

Önceki logoda "cami figürleri" yer alıyormuş. Olay bundan ibaretmiş.

İstanbul'un ve belediyesinin 50 yıllık logosundan böyle söz edip geçivermek...

Nasıl da serinkanlı bir "yabancılık", değil mi?

Peki yerine ne konmuş?

Görünüşte pek ulusalcı bu sitenin yeni logoyu yorumlayışına dikkatinizi çekerim: "Herkesi temsil eden duman."

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Dikkatle bakan görür...İçeride iki siyasi cephe var.Gerisi hikayedir.Görmesini bilenler...Türkiye'yi gönülden seven ve ülkesinin bağımsızlık arayışını sürdürmesini isteyenlerlearasındaki ayrımın büyüdüğünü biliyorlar.Bugünün ve yarının meselesi budur!Artık gelinen aşamada "" diye bir şey yok!Peki "" dediğim kesim işini nasıl yürüyor?Ana akım küreselcilerin ideolojik işaretlerini gündelik hayatın içine yavaş yavaş yerleştirerek.Ulusalcıymış, ılımlı muhafazakarmış, liberalmiş, solcuymuş...Bu kılık kıyafetler aldatıyor!Esasbakın.Bir noktaya daha dikkat çekip bugünlük konuyu kapatmak isterim.Bilmem, farkında mısınız?Kıvrak ve kolayca herkese hitap edebilen "" marşını (ki aslı bütün kaynaklarda Kafkasya Marşı'dır, nasıl yeni hale çevrildiği bir muammadır) popülerleştiren şehrimizde şimdi bambaşka bir marş sevilir oldu, törenlerde, toplantılarda aldı yürüdü.Nedir o?(Bella Ciao) marşı.Aslında bir İtalyan halk şarkısı.Ama 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan direnişçileri sözlerini değiştirerek şarkıyı marşları haline getirdiler.Marş bizde "Grup Yorum" konserleriyle gündeme gelmişti. Sonra nasıl olduysa futbol tribünlerine kadar yayıldı. Şimdi de Tunç Soyer ekibinin gözdesi.