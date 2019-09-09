Ara ara hatırlatıyorum...

Ülkemizde, yani "içerde" ne oluyorsa, "dışarı"da bir karşılığı var.

Dışarıda ne oluyorsa, mutlaka içeride de etkisi, sonucu, uzantısı karşımıza çıkıyor.

Bu gerçeğe dikkat etmezsek, sadece vitrini görür, arka tarafta olup bitene akıl erdiremeyiz.

Bir örnekle anlatayım...

İstanbul'un yönetimini Ekrem İmamoğlu aldı deyip geçmek, emin olun ki, yeni dünya artmosferinde pek anlam taşımıyor.

Esas yapmamız gereken, İstanbul'da direksiyonu (şimdilik) "dışarı"ya kaptırıp kaptırmadığımızı sorgulamaktır.

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Dünya yeni bir aşamada...Büyük bir kavga ve kamplaşma var.21. Yüzyıl'ın ikinci çeyreğineyapılıyor.Bu hesapların birkaç düğüm noktasından biri de elbette Türkiye., geçen gün çok önemli bir çıkış yaptı: "G-7 ülkeleri kimler?Ansiklopedik açıklamasına bakarsanız, "Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip yedi ülkenin gayrı resmi forumu" gibi cümleler bulursunuz.1975'ten beri bu ülkeler buluşup geleceği konuşuyorlar.Tabii ki, Rusya, Çin, Hindistan aralarında yer almıyor! Bir tür "Peki bu üç ülkenin ekonomilerinin ve finansal etkisinin gücünü bilinmiyor olabilir mi? Hayır!Ama. Mesele bu.Ergün Diler, "Putin gibi bir lider bu çıkışı yaparken bu teklifin kabul görmeyeceğini bilmez mi, bu sözlerle herhalde yeni bir oluşumun işaret fişeğini çaktı" derken haklı.Yalnız şunu da unutmamalı...Esas hikâye Ağustos'taki G-7 zirvesinde'ın "" açıklamasıyla başladı. Malum G-7'de yok ama Rusya 2014'te G-8 zirvesinden de çıkarılmıştı.Trump'ın teklifi diğerleri ve derin Amerika tarafından hemen karambole getirildi ve üzerinde durulmadı.Putin şimdi bir bakıma diyor ki, "Bu gelişmenin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınaçıklamalarını da eklersek, epeyce kritik bir dönemeçteyiz.Sözü fazla uzatmak istemiyorum, zaten yerim de bitti.Ama bugün ve önümüzdeki günlerdede olacak kıpırdanmaları anlattığım çerçevede izlemenizi tavsiye ediyorum...