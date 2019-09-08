İyi insanlar kendilerini hep yorgun hissederler. ( GÜRAY SÜNGÜ / İnsanın Acayip Kısa Tarihi )
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Artık panik, sadece başka insanlardan bulaşmıyor. Onu içimizde kendimiz yaratıyoruz. Korkunun korkusu. ( TIFFANY WATTSMITH
/ Duygular Sözlüğü )
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Kız arkadaşım hayatı boyunca, önemli ve güzel olan her şeyi kaçıracakmış korkusuyla yaşardı. Sıkça seyahat ederdi, ancak seyahat etmediği zamanlarda acıyla kıvranışı, seyahatlerinden daha sıktı. Durmaksızın hareket halindeyken hayatın bir peri masalına dönüştüğü o kristal anı yakalamış gibi davranırdı. ( MİLENKO YORGOVİÇ
/ Saraybosna Marlborosu )
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Bütün başımızdan geçenler bedenimize işlenmiştir. Üstümüzden okunur. Başınızı nasıl tutuyorsunuz, omuzlarınız nasıl duruyor falan. Küçükken mesela hep ellerimle ağzımı kapatarak otururdum. Belli bir yaşa gelince ellerim indi, dünyanın karşısına dikilip onunla yüz yüze durdum, dürüstçe.
( MARGUERITE DURAS
/ Yeşil Gözler )
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Kendinden nefret eden, hıncını karşısına ilk çıkandan alır. ( ZADIE SMITH
/ İnci Gibi Dişler )
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İçinden haykırmak gelirken gülümsemek, kafanı duvarlara çarpmak isterken güler yüzlü görünmek... Bu da kendine ihanet sayılmaz mı? (STANISLAV LEM
/ Solaris )
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İşte o an gelmişti. Ya güven duygusunun peşinden gidecektim ya da aşkı seçecektim. ( GRAHAM GREENE
/ The End of The Affair
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Çok konuşuyordunuz. Uzun uzun. Hep konuşuyordunuz, kaçıyordunuz. Dakikalarca. ( TOMRİS UYAR
/ Diz Boyu Papatyalar )
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Sözcüklerin bir şey ifade ettiği yok aslında. Sadece iletişim kurmaya yarıyorlar. ( GEORGE SIMENON
/ Kirliydi Kar.)
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Dünya bir hayal gibiydi, kısa süre kalıp başka yere gidecektik. Hayatta değildik aslında, hayatta olmaya çok yaklaşıyor ama olamıyorduk. ( JOHN FANTE
/ Toza Sor )
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Sevgili Jorge Louis Borges... Anı anlamaya çalışırken karşıma sizin yazdığınız iddia edilen bir şiir çıktı (...) "Yeniden başlayabilseydim hayatıma, ikincisinde daha çok hata yapardım" diyordunuz. Bay Borges... Biliyorum, biliyorsunuz, biliyorlar ki, yeniden hayata başlasaydınız, en büyük hatayı o zaman yapardınız. (MEHMET SABRİ GENÇ
/ Dünya Bir Gelindir)