İyi insanlar kendilerini hep yorgun hissederler. ( GÜRAY SÜNGÜ / İnsanın Acayip Kısa Tarihi )

Artık panik, sadece başka insanlardan bulaşmıyor. Onu içimizde kendimiz yaratıyoruz. Korkunun korkusu. (/ Duygular Sözlüğü )Kız arkadaşım hayatı boyunca, önemli ve güzel olan her şeyi kaçıracakmış korkusuyla yaşardı. Sıkça seyahat ederdi, ancak seyahat etmediği zamanlarda acıyla kıvranışı, seyahatlerinden daha sıktı. Durmaksızın hareket halindeyken hayatın bir peri masalına dönüştüğü o kristal anı yakalamış gibi davranırdı. (/ Saraybosna Marlborosu )Bütün başımızdan geçenler bedenimize işlenmiştir. Üstümüzden okunur. Başınızı nasıl tutuyorsunuz, omuzlarınız nasıl duruyor falan. Küçükken mesela hep ellerimle ağzımı kapatarak otururdum. Belli bir yaşa gelince ellerim indi, dünyanın karşısına dikilip onunla yüz yüze durdum, dürüstçe./ Yeşil Gözler )Kendinden nefret eden, hıncını karşısına ilk çıkandan alır. (/ İnci Gibi Dişler )İçinden haykırmak gelirken gülümsemek, kafanı duvarlara çarpmak isterken güler yüzlü görünmek... Bu da kendine ihanet sayılmaz mı? (/ Solaris )İşte o an gelmişti. Ya güven duygusunun peşinden gidecektim ya da aşkı seçecektim. (/ The End of The Affair Çok konuşuyordunuz. Uzun uzun. Hep konuşuyordunuz, kaçıyordunuz. Dakikalarca. (/ Diz Boyu Papatyalar )Sözcüklerin bir şey ifade ettiği yok aslında. Sadece iletişim kurmaya yarıyorlar. (/ Kirliydi Kar.)Dünya bir hayal gibiydi, kısa süre kalıp başka yere gidecektik. Hayatta değildik aslında, hayatta olmaya çok yaklaşıyor ama olamıyorduk. (/ Toza Sor )Sevgili Jorge Louis Borges... Anı anlamaya çalışırken karşıma sizin yazdığınız iddia edilen bir şiir çıktı (...) "Yeniden başlayabilseydim hayatıma, ikincisinde daha çok hata yapardım" diyordunuz. Bay Borges... Biliyorum, biliyorsunuz, biliyorlar ki, yeniden hayata başlasaydınız, en büyük hatayı o zaman yapardınız. (/ Dünya Bir Gelindir)