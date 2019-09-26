Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM konuşması yine "çok oldu", çok güzel ve sarsıcı oldu...

Hiç şüphe yok ki, iki gündür dünya egemenlerinin karınlarında kramplar dolaşıyor.

Nihayetinde "Dünya beşten büyüktür"ü hâlâ sindirememiş adamlar bunlar...

Ve Erdoğan bu kez onlara dümdüz bir samimiyetle sordu:

"Merak ediyorum, bu İsrail devletinin sınırları neresidir?"

Anlamak istemeyene ne anlatsak boş ama bu soru menfaat dolu diplomasi piyasasını yerle bir eden bir sorudur.

Hakiki bir adalet arayışının ifadesidir.

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