Ortaya bir laf at, etraf karışsın...

Millet bütün gün tartışsın...

Çok değerli ve titizlik isteyen kavramlar bozuk para gibi harcansın...

Ne doğru, ne yanlış birbirinden ayrılamaz olsun...

Sonra yanlışı düzeltsen ne fark eder, düzeltmesen ne fark eder!

Bir süredir böyle bir atmosferde yaşıyoruz.

Tehlikeli yanı şu ki, bir kez toplumun zihni böyle bulanınca, ekmeğini siyasetin "uyanıkları" yiyor.

Örnek mi istiyorsunuz?

Son zamanlarda "israf" kavramının başına gelenlere bakın, ne demek istediğimi anlayın.

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