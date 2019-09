Kendi kendime durmadan "gerçeği söyle, gerçeği söyle" diyordum Ama zor. Çünkü bütün toplum ve kültürümüz bizi diğer insanlarla uzlaşmaya itiyor. ( MARGUERITE DURAS / Yeşil Gözler )

İnsan kendini ikna etmeye çalıştığını fark ederse, kendini nasıl ikna edebilir ki! (İnsanın Acayip Kısa Tarihi)Deliriyorsun, dedi. Bunun iyi mi, yoksa kötü bir şey mi olduğunu sordum. Deliliğin tahammül edilemez acılardan kaçma yöntemi olduğu haller hariç her zaman kötü olduğunu söyledi. (/ Lümpen Roman )Dünyanın en berbat iki cümlesi "seninle konuşmam gerek" ve "seninle dost kalmak isterim"dir. En komiği de bunların her zaman tam zıddı sonuç vermesidir. (/ Aşkın Ömrü Evde Uzar)Titrek bir ışığın gölgesinde yaşıyoruz. (/ Karanlığın Yüreği)Yine de biri çıkıp nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim. Kederli olduğum da söylenemez zaten.Buna sebep de yok çünkü.Ne taze bir ölüye sahibim, ne felaket geçirenlerim var.Dedim ya oturuyorum öylece.İyi ki, kalbimi tanıyanlar yok. (/ Yaşamak)Tek başına yapılan ya da kağıda dökülmeyen her şey ya unutulur ya da zaman aşımına uğrar; birilerinin eşiğinde yapılanlar da buna dahildir; her kişiden geriye ne kadar da az şey kalır, ne kadar az iz bırakılır, ne kadar azı konuşulur.../ Yarın Savaşta Beni Düşün)Gündelik hayat ebediyen var olmayacak. Bunu fark etmekte gecikirseniz, yazık olur. Onunla kavga etmek nafiledir, o halde niçin hoş karşılamayasınız?/ Aşk Neden Bu kadar Zordur ve Yine de Nasıl Mümkün Olur?)Dünya gerçekten bu kuşların dile getirdiği kadar güzel mi? Peki neden kimse bundan hiç bahsetmiyor? (/ Pastoral Senfoni)İç dünyayla dış dünya arasındaki eşik tam olarak neredeydi? (/ Kör Suikastçi)Bizi düzeltse, düzeltse sahici bir karamsarlık düzeltir. (/ Yaza Yolculuk)