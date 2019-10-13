"Ne var oğlum?" Hiç anne... ne olacak! Annem bu "hiç"in ne muhteşem bir "hep" belirttiğini seziyor muydu acaba? (N. F. KISAKÜREK / O ve Ben)

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Casus, eskiden düşman bir gücün hayati bilgiler edinme amacıyla içimize yerleştirdiği bir kişiyken, bugün başka biçimler alıyor.Ünlü televizyon dizisi X-Files buna iyi bir örnektir.Bölümlerden birinde ajan Scully, kafasına bir çip yerleştirilmiş olduğunu anlar; uzaylıların işidir muhakkak.Gelgelelim çipi çıkarttığında, viral bir kanser vücudunda öyle hızlı yayılır ki, ancak çip tekrar yerine konulduğunda hastalık durdurulabilir (...) Sonuç, bizim çoktan uzaylı olduğumuzdur; düşman açıkça içeridedir. (/ Kaygı Üzerine)

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Şeytanın yalnızca "kötü" olduğunu bilmek yeterli değildir, onun iyiliğin etrafını sarıp sıkıcı ve imkansız bir şey gibi görünmesine yol açtığını bilmek gerekir. (/ Beşer Tecellisi)

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İnsan ne kadar açık seçik görünürse, muamma o kadar kaçınılmazlaşır, diyorum kendi kendime. Muammanın ufku hemen üzerimizdedir. (/ Kader)

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Birçok kan bağışçısı kan verme fikrinden mutluluk duyar ancak bunun için belli bir para teklif edildiğinde dayanışmadan takasa doğru yaşanan bu değişim tatmini ortadan kaldırır... Oscar Wilde "Çıkarcı, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kişidir" diye yazmıştı. Yazık ki, toplumlarımız hepimizi çıkarcı yapma eğiliminde. (/ Kızımla Ekonomi Sohbetleri- Kapitalizmin Kısa Tarihi)

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Tüm güçlü duygular gibi, tehlike duygusu da çekip giderken içinde boşluk bırakmıştı. (/ İnsanlık Durumu)

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Yetişkinler saate bağlı zamanı öğrenirler.Çocuklarsa, okyanus zamanının tam kalbinde, bitmez bir şimdide yaşarlar. Bu yüzden çocuklarda dakikliğe karşı inatçı ve güzel bir saygısızlık bulunur. (/ Tik Tak- Zamana Kaçamak Bir Bakış)

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Hiç ilk defa aşık olduğun zamanki kadar çok doğru söylediğin oldu mu?Hiç dünyayı böylesine berrak gördün mü? (/ On Buçuk Bölümde Dünya Tarihi)