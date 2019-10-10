Anlamışsınızdır...

"Bizdekiler" dediğim...

Bizim Amerika meftunları...

Ve daha önemlisi, ABD'de iktidarı kaybettikten sonra yeni planlar peşinde koşan "küreselci çete"nin buradaki siyasal bayileri...

Dikkatinizi çekmiştir, bizdekiler Beyaz Saray'dan, hatta Pentagon'dan daha cüretkarlar, tabir caizse sınırdan "askerleri"ni çekmeye hiç yanaşmıyorlar.

Düşünün, ülkesi terörün kaynaklarına son darbeyi indirecek harekatı başlatmak üzereyken laf hokkabazlığı yapan bir ana muhalefet lideri olabilir mi?

Ve bu kişi tam şu sırada hiç sıkılmadan ülkesini geçmişte teröristlere silah aktarmakla (bu iddiayı en son FETÖ'den ve FETÖ destekçisi Amerikan lobilerinden işitmiştik) suçlayabilir mi?

Hepimiz takkeyi önümüze koyup bu sorunun cevabını artık ciddi biçimde değerlendirmeliyiz.

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Trump'ın tweetlerine bakarkengözden kaçırmamalıyız.Oysa her şey orada apaçık...Küreselcilerin son büyük seçim mağlubu Clinton aslında hem dünyadaki yeni mevzilenmeyi hem debirkaç satıra sığdırıvermiş.Clinton, PYD'ye "diyor.Sadece bu ifadeye bakmak bile geçmişteki "el şaklatma"ların falan arka planını ve bizden kimler yoluyla neler istendiğini net biçimde ortaya koyuyor.Şöyle desek yanlış olmaz...Bu ekip PYD'nin devletleşmesine Ankara'nın yardım etmesi için her numarayı yapmış.

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Yıllardırşimdi dene desem, pekanlamı olmaz. (Sahi İmamoğlu dilini mi yuttu?)Esas dikkat edilecek kesim Barış PınarlarıHarekatı'na mesafeli kalan, malum.Bir de "Ne olacak oraya girince, TOKİ'ye iş mi çıkacak?" yaveliklerini siyaset sananlar var.Böyle böyle milletten kopuyorlar.Sonuç olarak...Yine ""ndeyiz.Bir vakit geliyor, hayat en tembele bile öğretiyor.