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HAŞMET BABAOĞLU
10 Ekim 2019, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

ABD sınırdan çekildi, bizdekiler çekilmiyor!

Anlamışsınızdır...
"Bizdekiler" dediğim...
Bizim Amerika meftunları...
Ve daha önemlisi, ABD'de iktidarı kaybettikten sonra yeni planlar peşinde koşan "küreselci çete"nin buradaki siyasal bayileri...
Dikkatinizi çekmiştir, bizdekiler Beyaz Saray'dan, hatta Pentagon'dan daha cüretkarlar, tabir caizse sınırdan "askerleri"ni çekmeye hiç yanaşmıyorlar.
Düşünün, ülkesi terörün kaynaklarına son darbeyi indirecek harekatı başlatmak üzereyken laf hokkabazlığı yapan bir ana muhalefet lideri olabilir mi?
Ve bu kişi tam şu sırada hiç sıkılmadan ülkesini geçmişte teröristlere silah aktarmakla (bu iddiayı en son FETÖ'den ve FETÖ destekçisi Amerikan lobilerinden işitmiştik) suçlayabilir mi?
Hepimiz takkeyi önümüze koyup bu sorunun cevabını artık ciddi biçimde değerlendirmeliyiz.

***

Trump'ın tweetlerine bakarken Hillary Clinton'ın tweetini gözden kaçırmamalıyız.
Oysa her şey orada apaçık...
Küreselcilerin son büyük seçim mağlubu Clinton aslında hem dünyadaki yeni mevzilenmeyi hem de Türkiye'yle geçmişteki ilişkilerinin dinamiklerini birkaç satıra sığdırıvermiş.
Clinton, PYD'ye "sadık müttefik" diyor.
Sadece bu ifadeye bakmak bile geçmişteki "el şaklatma"ların falan arka planını ve bizden kimler yoluyla neler istendiğini net biçimde ortaya koyuyor.
Şöyle desek yanlış olmaz...
Bu ekip PYD'nin devletleşmesine Ankara'nın yardım etmesi için her numarayı yapmış. İşlerin istedikleri gibi yürümesine Erdoğan'ın izin vermediğini görünce de 15 Temmuz'da darbeye kalkışmış...

***

Yıllardır Kılıçdaroğlu'nun hapishanesinden çıkamayan, şimdi de İmamoğlu'nun oltasına yakalanmış CHP'lilere ne desem, pek anlamı olmaz. (Sahi İmamoğlu dilini mi yuttu?) Esas dikkat edilecek kesim Barış Pınarları Harekatı'na mesafeli kalan muhafazakarlar...
Küreselcilerle göbek bağlarına zarar gelmesin diye suskun kalanlar var, malum.
Bir de "Ne olacak oraya girince, TOKİ'ye iş mi çıkacak?" yaveliklerini siyaset sananlar var.
Böyle böyle milletten kopuyorlar.
Sonuç olarak...
Yine "ders günleri"ndeyiz.
Bir vakit geliyor, hayat en tembele bile öğretiyor.

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