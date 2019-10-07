Birincisi...

Bu sözüm içindeki ayrımcı duyguların vicdan azabını bastırmak için "o yaşta çocuk intihar etmez" diyen sosyal medya ukalaları için...

Ederler. Ne yazık ki, çocuk intiharları dünya ölçeğinde artıyor.

İkincisi...

İçimize kor düşüren Vail'in "intihar"ının savcılık soruşturması henüz tamamlanmadı.

Olayın nedenini, niçinini tartışmakta hatalı yanlar olabilir. Üstelik hiçbir intihar "bana şu dediler, böyle yaptılar" diye derhal gösterilen bir tepki değildir. Uzun bir sürece ve derin dinamiklere dayanır.

Bunlar doğru!

Ama hal böyle diye gerçeklerimizle yüzleşmekten daha ne kadar kaçabiliriz?

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Ne yani?" diye ikigünde bir okulun kapısını aşındırıpöğretmeni ve müdürü tehditeden velileri bilmiyor muyuz?Ne yani?Çocuklarını sokağa gönderirken "diyen anneler yok mu? Yok, deyip kandıralım mı kendimizi?Çok sevdikleri Avrupa'nın gümrük kapılarında artık kendilerine de "" yapıldığını unutuphıyarların varlığı yalan mı?Ama bunların hepsi bir yana...gözden kaçırmamalıyız.

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Yıllardır yazıp duruyorum.Fitili dışardan ateşlenen bir politik strateji yalanları kullanarak toplumumuzu ayrımcı duyguların bataklığına itiyor.Bu rüzgârane kadar manidar, farkında mısınız?2017'ye ait hepsi yalan olan kimi haber başlıklarını sıralayayım mı?"Suriyelilere alışverişte yüzde 50 indirim sağlayan AK Kart verildi" (Şubat 2017) "Suriyeliler maaşlarını almak için PTT önünde kuyrukta." (Mart 2017) "Suriyeliler istedikleri üniversiteye girebilecekler." (Mart 2017)"Suriyeli organ mafyası çocuk kaçırdı." (Mayıs 2017) " Bursa 'da yaşayan Suriyeliler bir atı kafasına vura vura öldürdü." (Ağustos 2017) Hepsini koysam gazetenin sayfaları yetmez.Bu tezgah hala çalışıyor.

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" üzerine yakınzamanda çeşitli üniversitelerimizdeyapılmış tez çalıuşmalarınıokursanız, kan beyninize fırlar, okadar söyleyeyim.Aklımızı başımıza toplamalı ve en önemlisi de şu ki, "olmalıyız!Bilmiyorum, daha kaç kez yazmak zorunda kalacağım bunları?