Edebiyat tutkunları şu satırları akıllarının bir köşesinde tutmuşlardır, sanırım: "Sonbahar büyük ve altın bir meyve gibi bütün olgunluğuyla gözlerinin önündeydi. Onu bütün hassalarıyla tadıyor, zamansız zamana, hafızaya mal etmek istiyordu." (A.H. Tanpınar/Huzur) Sonbahar, hafızanın mevsimidir, zihin geriye doğru ağır ağır "düşer" sanki... Ama günümüzde bunları fark ediyor muyuz? Emin değilim. Her şey çok hızlı gelip geçiyor ya da biz yavaşken bile dikkatimiz dağınık. Ama bir şey hiç değişmiyor: O güzelim sarı ışık... Mesela geçen güne kadar hava yaz kadar sıcaktı. Ama ışık nasıl sonbahardı, değil mi?

***

Bazı ağrılardır. Bedeni sarar ama ruhu ele verirler.

***

Malum, sosyal medyada çok sayıdavar. Doğruya doğru, çoğu da işlerini geleneksel medyadaki seyahat yazarlarından daha iyi yapıyorlar. Ama merak ediyorum,Birkaç yıldır yabancı havaalanlarında çekilen çile git gide artıyor.Koca bir uçağın yolcusuna kasıtlı olarak tek kabin, tek görevli verip saatler boyu işkence çektiren uygulamalardan söz edene henüz rastlamadım.

***

Ara arasöz ediyorum,biliyorsunuz.(Hatta bununlailgili bir video dayaptım, meraklısıYouTube kanalımdan izleyebilir.)Uzmanlar bu tür depremlereen iyi örneğinolduğunuanlatıyorlar. Bu korkunçyıkımdan sonra Japonyadepremle yaşamayı ve ciddiönlemler almayı öğrenmiştir.Fakat Japonya'yı İkinci DünyaSavaşı'na büyük bir "savaşmakinesi" olarak iten nedeninde bu deprem olduğu düşünülür.Çünkü Japon Ordusu budeprem sonrasında iktidarı elegeçirmiş ve toplumu militarizeetmiştir.

***

Siyah beyaz fotoğrafın tadı ve estetiği bambaşka... 1980'li yıllarda dikkat çekmeye başlayan sokak fotoğrafçısı'un siyah beyazfotoğraflarına bayılıyorum mesela.

***

Bizim için saçını süpürge ediyormuş duygusu uyandıran, bizim için hançeresini yırtıyorumuş gibi söyleyenbir türlü ısınamıyorum.