"İklim değişikliği" fırtınası öyle esiyor ki, etkisi altında kalmamak imkânsız.

Bir tür kıyamet atmosferi yaratıldı.

Zaten modern insan huzursuz.

Hem yeryüzüne hem de gündelik hayatlarımıza egemen olan sistemden şüphelenmeyenimiz var mı? Yok!

Bir yerlerde bir yanlış olduğundan eminiz ama ne o yanlış?

İşte tam o noktada bize diyorlar ki...

Bilime bak!

Öyle mi gerçekten?

Birçok iyi niyetli insanın "Tamam Greta biraz üzerinde çalışılmış bir aktivist figürü gibi duruyor ama nihayetinde bilim insanlarına kulak vermek gerekmez mi?" diye düşündüğünü biliyorum.

İşte esas "numara" orada dönüyor.

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Sorduğunuzda size yüz küsur bilginin "" başlıklı açıklamalarını gösteriyorlar.Ama alanında çok ciddi kariyere sahip bazı bilim insanları var ki, bu şamatadan rahatsızlar ama sesleri kısıldığı için kamuoyunun haberi olmuyor.Mesela Greta Thunberg'in memleketi İsveç'in en büyük çevre ve atmosfer bilimleri uzmanı (boru değil, adam Max Planck Meteoroloji Enstitüsü Başkanı)bu bilginlerden biri. Adamcağız en son iklim tartışmalarında olup bitenleri ""na benzetti. Duyan oldu mu? Kendi ülkesinde bile pek duyan olmadı.

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Bir başka "şüpheci" ise "global ısı değişimleri" üzerine en kapsamlı ve güvenilir araştırmanın sahibiNASA tarafından "Sıradışı Bilimsel Başarı Madalyası" ile ödüllendirilmiş biri."" diyor Christy.Ama ardından yaptığı şu teklif çok daha sarsıcı: "

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Böyle dolu bilim insanı var.Listelerini vermeye kalksam köşem yetmez, sayfanın tamamı dolar.Dikkat buyurun, şu ve bu yanda durmuyorum.İstediğim bu konuda boş atıp tutmalara kapılmamak.İlginçtir, araştırdığınızda, iddiaların aksine bu bilginlerin büyük şirketlerle işbirliği yapan çalışmalarda yer almadıklarını görüyorsunuz.Asıl fenası iklim değişikliği çığırtkanlarının bazılarının arkasındavar.Bilginize...