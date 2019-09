Güz geliyordu. En iyi günler. Usul yağmurun altında dolaşsam şimdi. (ONAT KUTLAR / İshak)

Acımız dışında her şey bir muammadır. (/ Kader)Felaket başladığında herkes tektir, yapayalnızdır. (/ Buz)Dinle. Sadece dinle. Başkasını dinlerken ama sahiden dinlerken, kendisini de dinler çünkü insan. (/ Yanlış Tercihler Mahallesi)Serçeler bülbül gibi geliyordu ona. "Ne olur, bir kez de çalar saatin ziliyle, yeni doğan Paolino'nun viyaklamasıyla, karımın öfkeli bağırtısıyla değil de kuş sesleriyle gözümü açsam" diyordu. (/ Marcovaldo ya da Kentte Mevsimler)Susabilirdim ama biriyle ne kadar çok sırrını paylaşırsa insan, onu o kadar çok sevdiğini sanır, anlatmak çoğu zaman bir hediyeyi andırır. (/ Beyaz Kalp)İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz. Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? (/ Yaşamak)Yaşama becerimiz bile yok, kayboldu. Var olmuyoruz. Var olunuyoruz. (/ Bitik Adam)İnsanın hiç affetmediği tek kişi kendisidir. (/ Yarım Kalan Yürüyüş)Anne, dünya orada, karşımızda, her tarafta, bir yığın olay oluyor, her çeşit şey... ve sen bütün gün sabahtan akşama kadar patates soyuyorsun. Başka bir sebze olmaz mı yani? (/ Yaz Yağmuru)Birinin size güvenmesini istiyorsanız, önce siz ona güvenmelisiniz. (/ Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın)Bana hafif bir bakış attı. Yarım gün boyunca havada süzülecek kadar hafif. (/ Kutu Adam)Biraz sabırlı olun. İyi öyküler nadir av hayvanlarına benzer. Gizlenirler. Bulabilmek için dar geçitlerin ağzında ve ormanın derinliklerinde uzun süre pusu kurup beklemek gerekir. (/ Masallar)