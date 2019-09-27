Daha dört gün oldu, olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi "Dünyayı uyarıyorum" dedi; "Şu anda Hindistan'daki nükleer füze fırlatma düğmesine basacak parmak bir faşistin eline ait. Bütün dünya tehlike altında. Keşmir meselesi çözülmezse, Hindistan'da Hindulaştırma politikası sürerse ortalık yanar. Savaşı çıkartan Pakistan olmayacak ama cevabı verecek gücümüz var."***
Bu sözlere dikkat ettik mi?
Hayır!
Öylesine bir haber olup geçti.
Hemen ardından ne oldu dersiniz?
Keşmir ve Hindistan'daki ırkçı politikaların baş sorumlusu başbakan Narendra Modi, Teksas'ta Trump tarafından ağırlandı.
Ama ne ağırlanma!
Resmen gövde gösterisi...
Tam 50 bin kişi toplanmıştı.
Trump ve Modi dakikalarca el ele yürüdüler, falan.
İlgilenen var mı, bizden, medyadan, şuradan buradan, aydın tayfasından falan? Yok!
Neden? Ne oluyor yahu diye soran kaç kişiydi?
Bir avuç belki.
Bütün dünyayı cambaza baktırdılar.
"Çocukluğumu çaldınız
" diyerek iklim krizini gösteren garip bir kız çocuğuna odaklandık.
***
Şu "cambaza bak"
deyimini de yanlış anladık galiba...
Sadece dikkat dağıtmak anlamına gelmez.
Sadece başka yere baktırmak değildir.
Olay bir organizasyondur.
Müziğin sesi yükseltilir ve sesin en güçlü olduğu anda cambaz en gösterişli hareketine başlar.
İnsanlar cambaza bakarken örgütlü yankesiciler
aralarına girerler ve teker
teker onları soyarlar.
Bilmem anlatabildim mi?
Greta'nın duvar resimlerini, tişörtlerini, haberlerini gördüğünüzde bunu aklınızda tutun isterim.