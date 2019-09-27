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HAŞMET BABAOĞLU
27 Eylül 2019, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Deprem... Son dakika notu

İstanbul'a ve çevre illerde yaşayanlara geçmiş olsun...
Şiddetli sarsıldık, endişeye kapılan çok oldu.
Depreme karşı önlemleri artırmak veya "ne yapılıyor?" gibi konuşmalara girmeyeceğim.
O zaten günlerce bitmez.
Ama bir soru soracağım...
Deprem, sadece bir jeolojik hareketlilik mi?
Depremin öncesi ve sonrası siyasal/ sosyal bir gerçeklik, o kesin!
Ama artık bazı depremler konusunda siyasal paranoyayı yükseltmekte hiç yanlışlık bulmuyorum.
Bu da zihin açıcı bir eylem olacaktır.
Celal Şengör gibi başka sevinenler de var mıdır?
Çocukluk sayıp geçelim mi?
Tabii şimdi bana cahil, sersem diyenler olacak. Olsunlar!

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