Üzülerek en baştan belirteyim...

Yalan habercilik üzerine kurulu sosyal/siyasal politikaların ilacı "doğru"nun ifade edilmesidir sanıyoruz ama öyle değil!

Yetmiyor.

Yalan pek "havalı" geliyor üstümüze üstümüze...

Doğruyu söylediğinizde resmi bülten gibi kalıyor; ya dönüp bakılmıyor ya da etkisi pek hızlı gelip geçiyor.

Bu konu dış basında çok yazılıp çiziliyor, çok tartışılıyor.

Eh, biz de kanlı canlı tecrübe ediyoruz.

Malum, Türkiye sahte (post-truth) habere en çok maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci.

Sosyal medya sanki yalnız bunun için işliyormuş gibi bir halimiz var.

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Bir düşünün,haberlerine karşı elinizden ne geliyor.Doğrusunu öğrenince eşinizi, dostunuzu, etrafınızı da ikna edebiliyor musunuz?Hayır!O halde?Mesele şu..."nun ötesine geçtik, çünkü bu karşı karşıya olduğumuz durum basit bir yalancılık faaliyeti değil.Bu çok "" bir politik strateji.Günümüze has birtekniği, hatta bir tür silah.O kadar ki...Mesela yakında "" veya benzer biçimde bir topluluk oluşturulacak ve yalanları deşifre edeceklerini iddia edecekler ama bunu durmadan yalan söylemek için yapacaklar.Peki ne yapacağız?Tabii ki doğrusunun ifade edilip aktarılmasına yardımcı olacağız, doğruyu yayacağız.Ama önceKarşımıza hangi konu, hangi haber çıkarsa çıksın...Gayet yalın ve berrak biçimde kendi doğrularımız; ""umuz olacak.Hattahiç yabana atmayın, çoketkilidir.MeselaVe daha pek çok şeye...Yalan mı söylüyor, anlarsın.Anlayamasan bile birkoyarsın; söylediğine, yaptığınabakarsın.Her lafın arkasından koşturmazsın, koşanları da kendi hallerine bırakırsın.Bana sorarsanız, elimizdeki şimdilik en iyibu...Bu kadarını not düşmüş olayım.Konu daha çok rahatsız eder bizi, sonra üzerine konuşmayı sürdürürüz.