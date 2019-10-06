Kimse hepimizin ne kadar çocuk ve gülünç olduğumuzun farkında değil. (HALİDE EDİB ADIVAR / Ateşten Gömlek)

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"Korkuyorum" dedim, paltomun içine doğru. Neden, diye sordu. "Yaşamaktan" dedim. (/ Her Yerden Çok Uzakta)

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Bu dünyada sadece paramın değil, nazımın da geçmesini isterim. (/ Uçuş Denemeleri)

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Naoko şimdi ne yapıyordu acaba? Merak ediyordum. Tabii ki uyuyor olmalıydı, derin derin, garip küçük dünyasının karanlıklarına gömülü. Kendimi, ne olur kötü rüyalar görmesin diye dua ederken buldum. (/ İmkansızın Şarkısı)

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Günün veya gecenin hisli bir anında birden küçük bir şey geçer, gönlümüzü taşıran bir damla düşer. Uzakta bir vapur sesi haykırışa benzer. Karşımızda bir servi titreyerek boynunu büker. Bir gülün kokusu bize çok gelir. Bir martının haykırışlarıyla sükut bir kumaş gibi yırtılır. Havada esrarlı bir ürperiş duyulur (...) o saniyenin aydınlığında ve uyanıklığında ruhumuzun, karanlık aleminde, nasıl bir bekleyiş halinde olduğunu görürüz. (/ Boğaziçi Mehtapları)

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Çok uzun zamandan beri sözcüklerimiz köklenmeyi beceremiyor. Genel gevezelikler içinde kendilerine bir gedik açacakları toprak parçasını bulamadan yorgun argın dolaşıp duruyorlar. Bizimkiler konfeti gibiler. Hava akımı durulduğunda başka bir esinti bekleyerek yere yapışıveriyorlar. (/ Her Sözcük Bir Tohumdur)

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Biraz acı zihni temizler (/ Damızlık Kızın Öyküsü)

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Yolumuzu hikayeler vasıtasıyla buluruz ve bazen kaçmanın tek yolu bu hikayeleri terk etmektir. (/ Kaybolma Kılavuzu)

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Düşünebiliyor musun, annenin karnında, kutsal sayılan o yerde bile güven içinde değilsin. Filme alıyorlar seni, casus gibi izliyorlar, doyuma ulaşmanı gözlüyorlar. Yaşarken onların elinden kurtulamayacaksın, bunu herkes biliyor. Ama daha doğmadan bile kurtulamıyorsun. (/ Kimlik)

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Bütün yapacağın okumak... Zaten yapacak daha iyi bir işin yok bu dünyada. (/ Viva la Muerte)