Türkiye öyle bir hamle yaptı ki, sadece bölgeye damgasını vurmakla kalmayacak...

Avrupa'yı ciddi biçimde sarsacak.

Buraya mim koyun.

Şimdi sosyal medyada "elimiz uzundur, hesap sorarız" diyerek bizi tehdit etmeye kalkan, Türkiye'yi kınamak için kapı kapı dolaşmaya başlayan İngiliz ve Fransız siyasetçilerin ortaya çıkması boşuna değil.

Bu kadarla kalmazlar, daha da çıldıracaklar.

Neden?

Çünkü Türkiye terör mevzilerini yerle bir ettikçe...

Avrupa'nın kırk yıllık "Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ni güneyinde bir PKK devleti" rüyası da sona eriyor.

Aslına bakarsanız, bu tezgah özü itibariyle başından beri "Avrupalı"ydı...

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"Trump onu dedi, Pompeo bunu dedi" ile uğraşmak bir noktadan sonra yanıltıcı. Bunu öne çıkaran "küreselci çete"ye meftun bazı liberal ve muhafazakarlarımıza aldırmayın!Esas tabloya bakmak gerek, orası çok net!Şu an için...İki büyük güç de Türkiye'nin istemediği şeyleri bölgede hayata geçiremeyecekleri gerçeğini kabul etmiş görünüyorlar.Zaten son iki yıl içinde Washington- Moskova-Ankara arasında çok ciddi bir diplomasi üçgeni kurulduğunu inkar edebilir miyiz?

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Avrupa çatırdıyor.Brexit yarası kanamıyormuş gibi...Doğu Akdeniz'de tutunmakta zorluk çektikleri yetmiyormuş gibi..Üstüne bir de Kuzey Suriye'deki yenilgileri gelecek.Yok yahu, demeyin!bundan.Peki ne olacak?Avrupamahirdir. Bu yapılardanbir cephe oluşturup ""nı yeniden ısıtmaya çalışacaktır.Görüp yaşayacağız.Yunanistan'ı kışkırtacaklar, Kıbrıs üzerine oynayacaklar; bunlar da bildiğimiz şeyler.Üç gün önce açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'ne bakın!Ödülün Sırp Kasapları Miloseviç, Karaçiç ve Mladiç'in yakın dostu Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesi de insanın içine "" şüphesini düşürüyor.