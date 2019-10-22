İlginç bir dönemde yaşıyoruz.
Biliyorsunuz, sık sık "ders çalışma günleri" diye bahsediyorum.
Dikkat etmediğimiz, savsakladığımız, unuttuğumuz ne varsa, hepsine dönüp bakmamızı gerektiren gelişmelere tanıklık ediyoruz.
Kökler yeniden diriliyor.
(Bunu anlamak için Türkiye'nin yeni ve diri çizgisine bakmak yeterli.)
Klişeler işe yaramıyor. (Avrupa bu dersi çok sarsıcı biçimde alıyor, megalomanisi ezikliğini örtmeye yetmiyor.) Yakın tarihin açık bıraktığı yaraların kabukları soyuluyor. ( Bunu görmemek için fanatik bir sersem olmak lazım.)
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Geçen gün eş dost arasında sohbet ederken laf döndü dolaştı, Trump ABD'si ile Rusya'nın Avrupa'nın "küreselci
" merkezine karşı ortak tutumlarına geldi.
Tabii konuşmayı hemen komplocu bakış esir aldı; "Bu Trump'la Putin arasında bir numara var"
noktasına gelindi..
Var tabii ama niye var?
Neden Avrupa'nın boyundan büyük hesplarına bakmıyoruz da, hemen ABD ile Rusya arasında gizli anlaşmalar arıyoruz?
Çünkü buraların yakın tarihine pek dikkat etmiyoruz.
Oysa dikkatle baksak tarihe, göreceğiz ki, Soğuk Savaş'ın en sert döneminde bile ABD ve Rusya birleşip Avrupa'yı dövmüşler!
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Alın 1956 Süveyş Kanalı krizi
ni...
Dönemin Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır "bu kanalı inşa ederken 120 bin vatandaşım öldü, kanal bizimdir" diyerek kanalı işleten şirketi millileştirince İngiltere ve Fransa delirdi.
Önce İsrail
'i "Sina yarımadası sizin olsun" diyerek kışkırtıp Mısır'la savaşa ittiler. Sonra kendileri de harekata katılıp bölgeyi işgal ettiler.
Sonunda ne oldu?
Sovyetler
, "derhal çekilin" diye ültimatom verdi ve kapalı kapılar ardında İngiltere ve Fransa'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etti.
ABD
ise iki Avrupa devletine hakiki bir şok yaşatarak hem BM'de kınadı ve çekilmelerini istedi, hem de İngiltere'ye ekonomik yaptırım uyguladı.
Böylece İngiltere ve Fransa bu krizden rezil olarak çıktılar.
Bazı tarihçiler Birleşik Krallık hegemonyası için gerçek bitiş tarihinin bu kriz olduğunu söylerler.
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Şimdi önümüzdeki günlerde benzer şeyler yaşarsak...
Küreselci Avrupa Suriye krizinden de rezil olarak çıkarsa...
Şaşırmayın diye anlattım bunu...
Ha, derseniz ki...
Burası ana muhalefet liderinin Kıbrıs krizi hakkında ilkokul çocuğu kadar bile bilgiye sahip olmadığı
bir ülke...
Ona aldıran kim?
Siz de aldırmayın!