İlginç bir dönemde yaşıyoruz.

Biliyorsunuz, sık sık "ders çalışma günleri" diye bahsediyorum.

Dikkat etmediğimiz, savsakladığımız, unuttuğumuz ne varsa, hepsine dönüp bakmamızı gerektiren gelişmelere tanıklık ediyoruz.

Kökler yeniden diriliyor.

(Bunu anlamak için Türkiye'nin yeni ve diri çizgisine bakmak yeterli.)

Klişeler işe yaramıyor. (Avrupa bu dersi çok sarsıcı biçimde alıyor, megalomanisi ezikliğini örtmeye yetmiyor.) Yakın tarihin açık bıraktığı yaraların kabukları soyuluyor. ( Bunu görmemek için fanatik bir sersem olmak lazım.)

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Geçen gün eş dost arasında sohbet ederken laf döndü dolaştı, Trump ABD'si ile Rusya'nın Avrupa'nın "" merkezine karşı ortak tutumlarına geldi.Tabii konuşmayı hemen komplocu bakış esir aldı; "noktasına gelindi..Var tabii ama niye var?Neden Avrupa'nın boyundan büyük hesplarına bakmıyoruz da, hemen ABD ile Rusya arasında gizli anlaşmalar arıyoruz?Çünkü buraların yakın tarihine pek dikkat etmiyoruz.Oysa dikkatle baksak tarihe, göreceğiz ki,

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Alınni...Dönemin Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır "bu kanalı inşa ederken 120 bin vatandaşım öldü, kanal bizimdir" diyerek kanalı işleten şirketi millileştirinceÖnce'i "Sina yarımadası sizin olsun" diyerek kışkırtıp Mısır'la savaşa ittiler. Sonra kendileri de harekata katılıp bölgeyi işgal ettiler.Sonunda ne oldu?, "derhal çekilin" diye ültimatom verdi ve kapalı kapılar ardında İngiltere ve Fransa'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etti.ise iki Avrupa devletine hakiki bir şok yaşatarak hem BM'de kınadı ve çekilmelerini istedi, hem deBöyleceBazı tarihçiler Birleşik Krallık hegemonyası için gerçek bitiş tarihinin bu kriz olduğunu söylerler.

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Şimdi önümüzdeki günlerde benzer şeyler yaşarsak...Şaşırmayın diye anlattım bunu...Ha, derseniz ki...Burası ana muhalefet liderininbir ülke...Ona aldıran kim?Siz de aldırmayın!