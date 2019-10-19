"Kendi ayakları üzerinde durmak" deyimi son kırk yılın en güçlü ifadelerindendi. Bireyselleşme ve başarının temeli olarak gösterildi, motivasyon amacıyla kullanıldı. Kimse tam olarak anlamını sormadı; kimse "ayaklarının üzerinde duruyorsun ama hangi zeminde?" demedi. Zaman içinde deyimin anlamı daraldı, "ekonomik bağımsızlık" demek oldu. Şimdi Batı'da bu laftan ciddi biçimde şüphe duyuluyor. Bir yerde yanlış yaptık galiba, deniyor. Haklılar... İnsan kendi ayakları üzerinde dururken elleriyle ne yapıyor mesela? Başkalarını itiyor, deviriyor, hoyratlık ediyor mu?.. Aslında çok zaman önce Richard Sennett vurgulamıştı: Gerçekten sağlam bir ferd olabilmek için yardımlaşmak, dayanışmak, kime güveneceğini bilmek gerekiyor. Tam burada çuvallıyoruz işte! Ayakları üzerinde durduğunu sananlar, gün geliyor sapır sapır düşüyor.

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İyi bir okul, güçlü bir müfredatyeter sanıyoruz. İyi de sosyalmedyada hiç utanıp sıkılmadanbir kesime "diye hakaret eden öğretmenlervar ya... Çocuklarınızı eğitenlerarasında onlar da bulunuyor!Sonra gün geliyor, birbakıyorsun ki, çocuğununzihni pek "evrensel"fakat ruhu yersiz, yurtsuz.Üzülmek fayda etmiyor,yeniden "olmasıçok zaman alacak!

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Şarkılara meftun ama vokalsiz birmüzik parçasına beş dakika dayanamayanlarbir bilseler ki, ne çokşey kaçırıyorlar.

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Çok ama çok sevdiğim pop şarkıları var. Hep oldu. Bazen burada da o şarkılardan söz ediyorum. Mesela son zamanlarda 1993 doğumlu İspanyol şarkıcı'nın düetlerine takıldım. Hele James Blake'le düeti "Barefoot in The Park"a bayılıyorum... Ancak şu da kesin gerçek:O hapishaneden ne kadar çabuk çıkarsak, o kadar iyidir.

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Karamürsel'inçıkmaya başlıyorsunuz.Sonra birden iş değişiyor.Tırmandıkça coğrafya değişiyor,sanki Karadeniz havası geliyor.Ve en sonunda bir küçük kahvaltıbahçesi ve otel:Ekmekleri nasıl leziz, kelimelerleanlatılmaz.