Asrın ulusalcısı, CHP'lilerin büyük fikir önderi, Atatürkçü okurun oltacısı malum yazarın dünkü köşe yazısından bir parça...

Bir dakikanızı ayırın ve sabırla okuyun...

"Hayaldi gerçek oldu diyorlardı...

Hakikaten hayal bile edilemeyenleri gerçek haline getirdiler...

Birbirlerine düşman olan Suriye'yle İsrail'in ortak düşmanı olmayı başardık.

Birbirlerinden nefret eden ABD'yle İran'ın ortak nefretini kazanmayı başardık.

Birbiriyle savaşan IŞİD'le PKK'nın birlikte saldırdığı tek ülkeyiz.

Hiçbir konuda anlaşamayan ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'yle Demokrat Parti'nin her türlü ambargo uygulamak konusunda anlaştığı tek ülkeyiz.

Hani 'evlat olsa sevilmez' denir ya...

AKP sayesinde o haldeyiz"

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Okudunuz mu?İçinizden neler geçiriyorsunuzdur, tahmin ediyorum.Böyle bir"ye şaşıp kaldığınıza,karşısındaağzınızın açık kaldığınaeminim.Ama kültürü kendinden menkul yığınla insan bu yazara ve kafasına ayılıp bayılıyor.Sonra niye bu hallerdeyiz, niye bu ülkede "seviye" yükselmiyor,diye dertleniyoruz.Şu yazar bunu demiş, bu yazar onu demişle köşemde vakit harcamayı pek tercih etmediğimi biliyorsunuz ama bu öyle ibretlik bir metin ki, gözünüzden kaçmasın istedim. (Tamamı için Sözcü gazetesine bakılabilir.)

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Ulusalcılığa bakın siz...

Nasıl bir alaycılıksa artık...

Ülkesinin "evlat olsa sevilmez" hale geldiğini söylüyor ve nedenini açıklarken de tabiri caizse ne dediğini bilmiyor.

Oysa ne güzel!

Ne doğru!

Ne şanlı!

Hem Suriye'nin hem de İsrail 'in düşmanı olduysak, başka ne istenir?

CHP kitlesinin fikir önderi yazarımız ille de birini seçmemizi mi istiyor? Yoksa içinden geçen ikisiyle de dostluk mudur?

Ya şu cümleye ne demeli?

"Birbirinden nefret eden IŞİD ile PKK'nın birlikte saldırdığı tek ülke" olmamızda hayıflanacak bir şey mi var? Kendisinin bir tercihi varsa, açık açık yazabilir mi?

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NOT DEFTERİ



Şaka niyetine de söylenmiş olsa bile, her sözde akıl sahibi için ibret vardır. Cahilin karşısında yüz hikmet okunsa da kulaklarında kalan sadece masaldır. ŞİRAZLI SADİ