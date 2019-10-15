Kürsüdeki Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in belli ki asabı bozulmuş.

Kahkahalardan katılıyor.

Parlamento oturumundaki vekillerin de ondan farkı yok.

Eh, konu pek kahkahalık olmasa bile şahane bir tebessümü hak ediyor, orası net! Çünkü oturmuşlar, ülkede kalan son dört sirk filinin "emekliliği"ni karara bağlamaya çalışıyorlar.

Ama insan sormak istiyor...

Acaba bu parlamentonun hali birkaç yıl önce bir avuç mültecinin mücevherlerine el koyma kararını verirken nasıldı? (O Danimarka ki, Birleşmiş Milletler'e karşı sorumlu olduğu kotayı dahi askıya aldı, "mutlulukları" bozulmasın diye...)

***

Bizimbayılmış bu işe...Danimarka parlamentosunun videosunu paylaşmalara doyamıyorlar...Tabii birbirinden ezik yorumlar yapmaktan da kendilerini alamıyorlar...Neymiş efendim, acaba bizim böyle huzurlu olacağımız günler gelecek miymiş...Neymiş efendim, millette ne dertler varmış da bir de bize bakılsınmış...Hiç kendilerine sormuyorlar da...Sosyal medya yoluyla servis edilen bu görüntüler neden dünyada bir etki yaratmadı, neden kimse bu emekli filler şovunu yutmadı da,

***

Kabul edelim ki, bizim malum tayfanın birinci problemiKendinden menkul kültürel havalarına aldırmayın; bir kere bilemerak etmemişlerdir.Gümrük kapısında "memur şimdi sorun çıkartmasın ne olur!" diye tedirginlik içinde dua ederler ama bunun bile nedenini sorgulamazlar.Son yıllardadiye sormazlar amafiller için atılan kahkahalara bayılırlar.Şimdi dünyaya pomplanan "(Danimarka usulü mutluluk) masalları yeter de artar bile bizimkilere...İkinci problem iseBir tür pasif agresyon yani. Gizli gizliAvrupa'ya gıcıktırlar ama öfkeleri onlarıezer.Neden mi böyleler?Çünkü aldıklarıruhlarını böyle programlamıştır.Ne yazık ki, bugünden yarına değişecek bir şey değildir.Bu saçmalıklara daha çok tanık olacağız, anlayacağınız.