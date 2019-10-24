Hatırlayacaksınız...
Yazalı çok zaman geçmedi...
Demiştim ki...
İçerde artık hem siyasal hem de sosyolojik olarak iki cephe var.
Milliler ve ecnebiler...
Ecnebileri anlamak için...
Muhafazakarmış, liberalmiş, solcuymuş, milliyetçiymiş türünden kılık kıyafetlere ve vitrine koyulan fotoğraflara bakmak yanıltıcı...
Asıl sözel ve eylemsel İŞARETLERE bakmak gerekiyor.
Çünkü toplumsal zihni bu işaretlerle yönlendirip şekil veriyorlar.
***
Misaller de vermiştim...
Ulusalcı bilinen bir internet sitesi
nin bir LGBT simgesinin "pekala herkesi temsil edebileceğini" iddia etmesi basit bir olay değildi.
Mesela şunu sormuştum...
İzmir
'de Kafkasya Marşı'ndan bozma "İzmir'in dağları
" marşının bile yavaş yavaş sahneden çekilip Tunç Soyer
'in seçim kampanyasıyla birlikte yerini Çav Bella
marşına bırakması sıradan bir şey olabilir mi?
Avrupa solunun 2. Dünya Savaşı sonrası rüzgar şarkısı ve bizde Grup Yorum
'la ünlenen Çav Bella
'nın (Bella Ciao) İzmir'i yöneten Batı meftunu yeni ekibin gözdesi
olması rastlantı sayılabilir mi?
***
Ne oldu?
Yazdıklarımın üzerinden bir ay geçti geçmedi...
Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklaması geldi.
Küreselcilerin "içimizdeki ecnebiler
" üzerinden yürütmeye
çalıştıkları gelecek planlarından bağımsız sayabilir
miyiz bu açıklamayı?
Öyle sanıyorsanız, kendinizi fena aldatıyorsunuz demektir.
Sadece "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" deyişine odaklanmakla da kalmayın.
İzmir Belediye Başkanı hemen öncesinde "Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup
" diyor.
Nasıl yani? Tam da Doğu Akdeniz
'de hava böyle ısınmışken, Türkiye'nin çıkarları tartışılmaz hale gelmişken jeopolitiği kenara mı koyacağız?
Düşünün, bu nasıl bize alabildiğine uzak;
Macron'un küreselciliğine yakın bir dildir?
Hani neredeyse Soyer, Teos Fransız Tatil Günleri'ndeki aile işletmeciliği günlerini
makro siyasete kadar genişletmiş gibi bir hal!..
***
Rahatsız edici gerçek ise şu...
Bütün bunlar sadece o siyasetçi, bu tanınmış kişi çerçevesinde yürümüyor.
Birkaç yıl öncesine kadar bu kadar "ecnebice
" laflar edene hemen cevabını verecek Egeli milliyetçiler
şimdi bu lafları öylesine izliyorlar.
Böylece ağır ağır koca bir sosyoloji
deforme oluyor.
Durumun vahametinin farkında mıyız, bilemiyorum.