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HAŞMET BABAOĞLU
24 Ekim 2019, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

İçimizdeki ecnebilerin planlarının farkında mıyız?

Hatırlayacaksınız...
Yazalı çok zaman geçmedi...
Demiştim ki...
İçerde artık hem siyasal hem de sosyolojik olarak iki cephe var.
Milliler ve ecnebiler...
Ecnebileri anlamak için...
Muhafazakarmış, liberalmiş, solcuymuş, milliyetçiymiş türünden kılık kıyafetlere ve vitrine koyulan fotoğraflara bakmak yanıltıcı...
Asıl sözel ve eylemsel İŞARETLERE bakmak gerekiyor.
Çünkü toplumsal zihni bu işaretlerle yönlendirip şekil veriyorlar.

***

Misaller de vermiştim...
Ulusalcı bilinen bir internet sitesinin bir LGBT simgesinin "pekala herkesi temsil edebileceğini" iddia etmesi basit bir olay değildi.
Mesela şunu sormuştum...
'de Kafkasya Marşı'ndan bozma "İzmir'in dağları" marşının bile yavaş yavaş sahneden çekilip 'in seçim kampanyasıyla birlikte yerini Çav Bella marşına bırakması sıradan bir şey olabilir mi?
Avrupa solunun 2. Dünya Savaşı sonrası rüzgar şarkısı ve bizde 'la ünlenen 'nın (Bella Ciao) İzmir'i yöneten Batı meftunu yeni ekibin gözdesi olması rastlantı sayılabilir mi?

***

Ne oldu?
Yazdıklarımın üzerinden bir ay geçti geçmedi...
Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklaması geldi.
Küreselcilerin "içimizdeki ecnebiler" üzerinden yürütmeye çalıştıkları gelecek planlarından bağımsız sayabilir miyiz bu açıklamayı?
Öyle sanıyorsanız, kendinizi fena aldatıyorsunuz demektir.
Sadece "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" deyişine odaklanmakla da kalmayın.
İzmir Belediye Başkanı hemen öncesinde "Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup" diyor.
Nasıl yani? Tam da Doğu Akdeniz'de hava böyle ısınmışken, Türkiye'nin çıkarları tartışılmaz hale gelmişken jeopolitiği kenara mı koyacağız?
Düşünün, bu nasıl bize alabildiğine uzak;
Macron'un küreselciliğine yakın bir dildir?
Hani neredeyse Soyer, Teos Fransız Tatil Günleri'ndeki aile işletmeciliği günlerini makro siyasete kadar genişletmiş gibi bir hal!..

***

Rahatsız edici gerçek ise şu...
Bütün bunlar sadece o siyasetçi, bu tanınmış kişi çerçevesinde yürümüyor.
Birkaç yıl öncesine kadar bu kadar "ecnebice" laflar edene hemen cevabını verecek Egeli milliyetçiler şimdi bu lafları öylesine izliyorlar.
Böylece ağır ağır koca bir sosyoloji deforme oluyor.
Durumun vahametinin farkında mıyız, bilemiyorum.

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