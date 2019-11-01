İşaretlerle yürüyorlar...

İşaretlere dikkat etmek gerekiyor, diyorum...

Çünkü bu işaretleri doğru okursak, devasa bir sosyolojinin nasıl zehirlendiğini; zihinlerin nasıl uysalca toprağına ve benliğine yabancı bir geleceğe sürüklendiğini net biçimde kavrayabiliriz.

CHP'lilerin "İzmir'in dağları" marşı çılgınlığını bile geride bırakıp hızla Avrupa'nın radikal meydanlarının "çav bella"sına doğru sürükleyen rüzgar hafife alınamaz.

On yıl önce falan birdenbire patlayıp düğünleri bile etkisi altına alan "hep zeybeğe kalkalım" kafasını şaşkınlıkla izliyorduk.

Aynı ekip şimdi "ah o gemide ben de olsaydım" şarkısına eşlik ederek kalipso dansıyla milli gün kutlamalarına geçti ve bütün bunlar kendiliğinden olan şeyler değil...

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Hiç şüphesiz...Dilek İmamoğlu'nun meşhur elbisesini dikebilecekve bu durumun sosyal medyadan özellikle yayılmış olması da aynı" çalışmasının bir parçasıdır.Birkaç yıl önce "deyişiyledikkatleri çekmiş, herfırsatta ülkesiniolarak tanımlamışbirinin çizgileri ve zevkiyleCumhuriyet kutlamasınaçıkmak...Daha birkaç ay önce Brüksel'degidip sonra medyaya "bu insanların duyulur olmasında faydam olduysa ne mutlu bana!" açıklaması yapmış birinin giysisini seçmek...Şimdi bu tablonun üzerinde durmayıp "olmuş işte!" diyerek geçelim mi?

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