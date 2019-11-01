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HAŞMET BABAOĞLU
01 Kasım 2019, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

İşaretler anlatıyor...

İşaretlerle yürüyorlar...
İşaretlere dikkat etmek gerekiyor, diyorum...
Çünkü bu işaretleri doğru okursak, devasa bir sosyolojinin nasıl zehirlendiğini; zihinlerin nasıl uysalca toprağına ve benliğine yabancı bir geleceğe sürüklendiğini net biçimde kavrayabiliriz.
'lilerin "İzmir'in dağları" marşı çılgınlığını bile geride bırakıp hızla Avrupa'nın radikal meydanlarının "çav bella"sına doğru sürükleyen rüzgar hafife alınamaz.
On yıl önce falan birdenbire patlayıp düğünleri bile etkisi altına alan "hep zeybeğe kalkalım" kafasını şaşkınlıkla izliyorduk.
Aynı ekip şimdi "ah o gemide ben de olsaydım" şarkısına eşlik ederek kalipso dansıyla milli gün kutlamalarına geçti ve bütün bunlar kendiliğinden olan şeyler değil...

***

Hiç şüphesiz...
Dilek İmamoğlu'nun meşhur elbisesini dikebilecek yüzlerce terzi veya moda evi varken Barbaros Şansal'ın seçilmiş olması ve bu durumun sosyal medyadan özellikle yayılmış olması da aynı "network" çalışmasının bir parçasıdır.
Birkaç yıl önce "bokunda boğul Türkiye" deyişiyle dikkatleri çekmiş, her fırsatta ülkesini "kanser coğrafyası" olarak tanımlamış birinin çizgileri ve zevkiyle Cumhuriyet kutlamasına çıkmak...
Daha birkaç ay önce Brüksel'de Fetöcülerin toplantısına gidip sonra medyaya "bu insanların duyulur olmasında faydam olduysa ne mutlu bana!" açıklaması yapmış birinin giysisini seçmek...
İmkansız rastlantılar...
Bir elbise tasarımından daha büyük bir tasarı.
Şimdi bu tablonun üzerinde durmayıp "olmuş işte!" diyerek geçelim mi?

***

Ama muhalefetin bir kesiminin kullandığı ve kendi seçmen tabanının hipnoz altına alan "işaret dili"nin anlattığı şeyleri siyaset magazini çerçevesinde görmek aldatıcı olur.
Şu 'ın "rahat" bırakılması konusu mesela...
İmamoğlu'nun seçilmeden önce Kıbrıs ziyareti, Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklaması, 'de Akıncı'nın ettiği laflar ve dün konunun "terzi yamağı "ın "Kıbrıs'ı işgal ettik" dediği videoya kadar gelmesi...
Bütün bunlar Avrupa'nın, İsrail'in, Mısır'ın birleşip Kıbrıs'ı 'ye karşı fiili ve kültürel zayıf halka ve bir tür tehdit odağı yapma planlarını açığa vurdukları dönemde oluyor.
Bir durup sormalı?
Ne oluyor?
Ne planlanıyor?
Yok mudur, bu muhalif sosyoloji içinde "delirdik mi biz yahu, ne yapıyoruz?" diyecek milli unsurlar?

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