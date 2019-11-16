Mizah duygusunu kaybetmiş bir dünyanın korkunç olduğunu söyleyenler çok...

Mizaha hak ettiğinden fazla değer vermek bir "okumuşluk" belirtisi sayılıyor, malum.

Yıllardır, dikkat çekmeye çalışıyorum: Mizaha çok güvenmeyin. Alaycı kahkahaların uğultusuna kapılmak hiç insanca değil. Kaldı ki, mizah çoğu zaman bizi uyuşturuyor, içimizi çürütüyor... Güney Koreli yönetmen Bong Joon- Ho'nun şahane filmi Parasite'nin ilk sahnesiyle bu gerçekle bir kez daha yüzleştim. Böcek ilaçlama dumanı yoksul ailenin evini boğacak kadar doldurduğunda salonda herkes gülüyordu ve filmin ikinci yarısına kadar gülünmeyecek bir şeye güldüklerine uyanamadılar.

***

Parasite filmi dedim de...Gerçek şu ki, kavga alttanalta sürüyor, gerginlik birikiyor. Ne zaman ve nasılsiyasallaşır, o farklı konu... Hollywood sinemasıbize bu kavgayı epeydir anlatmıyor/anlatamıyor; anlatmaya kalktığındada Marvel çizgi romanlarının klişelerinedönüyor. Avrupa sineması isegeçen yüzyılda kalmış gibi... Parasitefilmi sınıfsal farkı ve gerginliği "Siz ikisaat eğlenip ışıklar yandıktan sonrakendi hayatlarınıza gideceksiniz amaiş ciddi" kıvamında hikayeleştiriyor.Görülmeli.

***

Parasite filmini izleyenlere bir de roman tavsiyesi:Yazarı genç bir Japon.(Turkuvaz)

***

demiştim ya... Eksik olmasınlar, okurlarım hafta boyunca iyi simitlerin fırınlarından beni haberdar etmeye çalıştılar. Şimdi şunu da not düşmem gerek: Birbirlerinden çok farklı hamur ve pişirme teknikleri "simit" başlığı altında toplanıyor.Birçok yörenin simiti kendine has. Benim kastettiğim ""ydi. Amade severim. ( İzmirliler simite gevrek demiyorlar, bu bir yanlış anlama. Gevrek hem yapılışıyla hem şekliyle farklı.) Bu arada, Bursa'danın simitleri hâlâ leziz mi? Bir deinsanlara parmaklarını yedirirdi, hâlâ öyle mi?

***

Simite iyi eşlikçi mi? Tabii ki, tavşan kanı çay. Ben beyaz peynirin veya "karper"in tarafında değilim. Simit yanındaİşte bu Vedat Milor sofralarının tozunu attırır.