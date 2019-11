"12 Mart 1971. Asker Muhtıra verdi. Demirel, Başbakanlık'tan istifa etti.

13 Mart 1971. Demirel, Güniz Sokak'taki evinde, alt kattaki odada. Beş kişi var. Bir ara odaya gelen yardımcısı Demirel'in kulağına bir şeyler söylüyor. Demirel ziyaretçi odasına geçiyor, orada kimsenin tanımadığı bir ziyaretçi var. Bir süre konuşup arkadaşlarının yanına dönüyor. Arkadaşları gelenin kim olduğunu merak ediyorlar.

Demirel, bir korgeneral geldi diyor."

Bu satırlar mesleğimizin duayenlerinden "Yavuz abi"nin (Yavuz Donat) yeni çıkan Off The Record adlı kitabından...

Malum, "Off the record" deyimi gazetecilikte "yazılmamak üzere anlatılanlar, kayıt dışı" anlamlarına geliyor.

Şimdi olaya dönelim...

Sivil giyimli korgeneral, Demirel'e özel bir mesaj getirmiş...

"Nazmiye hanımı da alıp beş gün içinde Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşin. Geçiminiz sağlanacaktır."

Reddetmiş tabii Demirel.

Korgeneral "son sözünüz buysa, başınıza geleceklerden biz sorumlu değiliz."

'ın bazıları o günden bugüne gizli kalmış anılarını okudukça sivil/resmi vesayet döneminin karanlığını bir daha yaşadım.12 Mart Muhtırası okunduğundaydim. Ama(muhtıra mecliste okunmuştu)anne babamın üzüldüğünü vesokaktaki terör rüzgarının bunun için kullanılışınıiyi hatırlıyorum...bir söyleşi kitabı.Sevgiline iyi yapmış da, eski zamanları bir bir sorup anlattırmış Yavuz abiye.Yakın siyasi tarihimizi merak edenler'dan çıkan kitabı mutlaka okumalılar.

Kitaptan bir bölümü daha buraya almak istiyorum. Turgut Özal 'ın kozmik odasından. Özal, 1983 seçiminde Doğan'ın meclise girmesini çok istedi ama asker istemedi, veto etti. Özal Başbakan olunca, Hüsnü Doğan ona özel bir mektup yolladı. "Turgut Ağabey. Artık Başbakansınız. Çevreniz her yaptığınızı öven insanlarla dolacak.Bundan çok sonra olup biteni de ben not düşeyim.Hüsnü Doğan, çeşitli hükümetlerde 1991'e kadar bakanlıklar yaptı. Körfez Krizi sırasında Akbulut hükümetinde Savunma Bakanı'ykenprotesto etti. MGK toplantısına yarım saat kala Özal tarafından bakanlıktan azledildi.