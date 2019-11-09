Bu kadar az bilgiyle bu kadar çok iddiacılık, olacak şey değil... Yaşları 45 ile 60 arası dört kardeş siyanürle intihar ettiler ve gördük ki, olayın sebebi hakkında herkesin bilgisi olmasa da bir fikri, iddiası, hatta kesin bir yargısı varmış. Resmen ortalık karıştı. Yok, sebep alkolmüş, yoksullukmuş, aslında cinayetmiş vs. Emniyetten gelen bilgiler bunları yalanlıyor ama dinleyen kim? Ama kimse kardeşlerin ömürlerini annelerinin dibinde geçirdiklerini ve anne öldükten sonra ruhsal sağlıksızlığın büyüme ihtimalini görmek istemiyor. Bana sorarsanız, sanki hissettiğimiz bir gerçekle yüzleşmek istemiyormuş gibi iddialaşıyoruz. Modern aile madalyonunun karanlık yüzüyle; yen içinde kalıp kangrene dönüşen kırık kollarla, bir türlü hayata eklemlenemeyen yetişkin çocuklar gerçeğiyle hesaplaşmaktan korkuyoruz sanki...

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Benim gençliğimde eski İstanbul ailelerinin problemiydi. Yetişkin çocuklar evlenmez, evden ayrılmaz, anne veya babalarının yanında biraz hasta bakıcı biraz çocuk kalarak yaşamayı sürdürürlerdi. Rantiye düzenleri bozulup maddi imkanlar tükendikçe ruhsal durumları da bozulurdu. Elbettebir dokuydu bu... Şimdi dikkatimi çekiyor. Bu tür aileler bütün toplumsal kesimlere yayılıyor.

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Uzatmadan söylemek istediğim şu: Çocuklarını hayata dahil olmaya zorlamayan, onlara koca adam veya kadın olduklarında bileyapmayı sürdüren ve "" diye düşünen ebeveynler yanlış yapıyor. Halil Cibran'ın "Ermiş'indeki sözleri hatırlatmak isterim:. Yayı çekmek gerekir.

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Bir de şu "" klişesini aşsakçok faydalı olacak. Koskoca gazetecilerinbile bu klişeye başvurması kabul edilemez.Net söyleyeyim:

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Lafı kederli alandan çıkartıp keyifli bir konuya sürüklemek isiyorum ama... bu notum da tatsız. Devamlı okurlarım bilir,. Tabii halka şekli verilip üzerine susam atılmış her hamur simit değil. Bu bakımdan tabelasında "unlu mamuller" vesaire yazanistiyorum. Simit diye sattıkları şeylerden utanmalılar.